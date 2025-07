ASUS Vivobook S16 a S14

Oblíbená řada Vivobook obsahuje aktuálně hned několik modelů různých velikostí i hardwarové výbavy. Jak se nám osvědčily tři různé varianty s čipsety Qualcomm, Intel a AMD?

Portfolio ASUSu má něco pro každého: notebooky větší i menší s čipsety Qualcomm, AMD i Intel. Na řádcích níže se tentokrát podíváme na trojici Vivobooků s obrazovkami o velikostech 14" a 16" poháněných procesory Intel Core Ultra 7, Snapdragon X i AMD Ryzen 7 260. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak se nám osvědčily?

Technické parametry ASUS Vivobook S14 (S3607Q) Kompletní specifikace Konstrukce 25,1 × 25,7 × 1,6 mm , 1 740 g , konstrukce: klasická, odolnost: MIL-810H Displej TFT IPS, 16" (2 560 × 1 600 px) Chipset Qualcomm Snapdragon X X126100 , Paměť RAM: 16 GB , disk: 1 024 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 4× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 70 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost , 20 990 Kč Technické parametry ASUS Vivobook S14 (M3407HA) Kompletní specifikace Konstrukce 22,3 × 31,5 × 1,6 mm , 1 400 g , konstrukce: klasická, odolnost: MIL-810H Displej TFT IPS, 14" (1 920 × 1 200 px) Chipset AMD Ryzen 7 260 , Paměť RAM: 16 GB , disk: 1 024 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 4× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 70 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost , 19 990 Kč Technické parametry ASUS Vivobook S16 (S3607CA) Kompletní specifikace Konstrukce 25,1 × 25,7 × 1,6 mm , 1 700 g , konstrukce: klasická, odolnost: MIL-810H Displej TFT IPS, 16" (1 920 × 1 200 px) Chipset Intel Core Ultra 7 (Series 2) , CPU: ?×5,1 GHz Paměť RAM: 16 GB , disk: 512 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 4× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 70 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost , 20 490 Kč

Obsah balení: s praktickým adaptérem

Pro všechny tři modely platí, že uvnitř environmentálního a pěkně zpracovaného balení najdeme pečlivě schovaný počítač a 65W adaptér s napevno připojeným USB-C kabelem, který je relativně kompaktní.

Líbilo se nám praktický adaptér

Konstrukční zpracování: dvě uhlopříčky, prémiový design

Řada Vivobook se vždy vyznačovala velmi povedeným designem, což platí i pro trojici testovaných modelů. Jejich rozměry a hmotnost pochopitelně vychází z velikosti zvolené uhlopříčky, avšak u všech se můžete těšit na velmi pevné šasi, minimalistický vzhled a podle mě velmi povedené stříbrné provedení Cool Silver. 14" varianta je pak volbou všech, kterým jde primárně o přenositelnost, neboť je logicky nejlehčí, i když má v této oblasti ještě co dohánět. Hmotnost 1,4 kg nijak neohromí, samozřejmě jsou na trhu a v nabídce výrobce i výrazně lehčí notebooky, zároveň se však nejedná ani o žádný extrém, i když by mohla být nižší...

Vivobooky mají také velmi povedenou klávesnici (samozřejmě podsvícenou s možností regulace), jejíž klávesy mají ideální rozestupy i zdvih. Klávesnice je velmi pohodlná i při delší práci, stejně tak nezklame ani touchpad, který nabídnou štědrou pracovní plochu, má příjemný povrch, po kterém prsty kloužou jedna radost, a zároveň jsou samozřejmě k dispozici různá gesta. Na závěr zmíním, že neschází ani vojenská odolnost MIL-STD 810H, což znamená, že Vivobooky bez problémů zvládnou vyšší vlhkost v ovzduší, vibrace a další nepříjemnosti. U 16" modelu se lze spolehnout rovněž na prostorný numerický blok.

Mezi další z výhod lze zařadit pant s možností rozevření v úhlu 180 stupňů, což v praxi znamená, že například ani práce s notebookem na kolenou nemusí být díky širokému úhlu žádný problém. Pochválit mohu také schopnost notebooků odolávat otiskům, které nejdou vidět, a notebooky tak nemusíte každou chvíli leštit.

Líbilo se nám skvělá klávesnice i touchpad

prémiové a praktické materiály

vojenská odolnost MIL-STD 810H

s možností numerického bloku

Nelíbilo se nám hmotnost 14" varianty by mohla být nižší

Displej: postačí i náročnějším?

Vivobooky je možné pořídit s displeji o uhlopříčkách 16" a 14" s rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů, případně 2 560 × 1 600 pixelů a poměrem stran 16:10. Obrazovka disponuje různými certifikacemi pro ochranu očí, přičemž obnovovací frekvence 60, ale klidně i 144 Hz v závislosti na konfiguraci. Nejlépe je na tom v tomto ohledu varianta se Snapdragonem, která má nejvyšší rozlišení i 144Hz obnovovací frekvenci, provedení s čipsetem Intel si zachovává 144 Hz, avšak s nižším rozlišením, a AMD má obrazovku pouze s 60 Hz.

Výrobce udává maximální jas 300 nitů, který nijak „neoslní“, avšak na práci převážně uvnitř plně dostačuje, Snapdragon provedení pak nabídne dokonce 400 nitů. Rámečky jsou relativně tenké, avšak rozhodně se neřadí mezi ty nejtenčí, a nechybí ani schopnost rozpoznávat obličej skrze IR kamerku v horním rámečku. Výrobce se však chlubí poměrem obrazové plochy k víku 89 %, což je pěkná hodnota. Stejně tak nemám co vytknout k již zmiňovanému maximálnímu úhlu rozevření víka, který umožňuje pohodlnou práci i s notebookem na kolenou. Pokud bych měl být kritický, rozhodně musím výrobce pokárat za to, že ani u jednoho modelu nenabízí OLED panel, přestože je to právě ASUS pověstný tím, že tento druh displejů umí implementovat i do cenově velmi dostupných zařízení.

Líbilo se nám až 144Hz obnovovací frekvence

rychlé rozpoznávání obličeje

Nelíbilo se nám IPS LCD technologie namísto OLEDu

Zvuk: bez výtek

Zvukový přednes zajištují reproduktory, které umí hrát velmi hlasitě i kvalitně. Alternativou je pak poslech skrze drátová sluchátka, případně bezdrátová, v případě verze se Snapdragonem ideálně s podporou kodeků od Qualcommu pro co nejvyšší kvalitu.

Líbilo se nám bezproblémová kvalita i hlasitost

Výkon hardwaru: Snapdragon, Intel i AMD

Zajímavostí je možnost vybírat z čipsetů Intel, AMD a Qualcomm. Varianta s čipsetem Snapdragon X sází především na energetickou efektivitu a doporučil bych ji všem, kteří na zařízení hodlají pracovat v běžných kancelářských programech a naopak nehrají hry. Výrobce udává výdrž na baterii až 30 hodin, což je hodnota, které se mi ani zdaleka nepodařilo dosáhnout, ale oproti konvenčním čipsetům je důraz na výdrž rozhodně znatelný. Alternativy s procesory Intel a AMD pak zaujmou i občasné hráče a rovněž se jedná o povedená zařízení, nicméně nelze počítat s tak dlouhou výdrží jako u Snapdragonu. Níže přikládám hned několik srovnání v rámci prováděných benchmarků, na základě kterých si lze vytvořit obrázek o výkonosti jednotlivých konfigurací.

Rozdíly ve výkonu jsou přitom znatelné a lze konstatovat, že nejvýkonnějším „železem“ disponuje Intel, za ním následuje AMD, a až potom Snapdragon. Snapdragon má na druhou stranu nejvyšší výkon v oblasti využívání AI a již zmiňovanou nejdelší výdrž. V oblasti rychlosti disků pak Intel zaostává za AMD i Snapdragonem. Chlazení se umí ve vyšších zátěžích ozvat, avšak při běžné kancelářské práci jej zřejmě nebudete registrovat. V každém případě lze konstatovat, že právě v této oblasti nabídnou všechny tři Vivobooky dostatek výkonu.

Líbilo se nám dostačující výkon u všech konfigurací

Nelíbilo se nám rozdíly v rychlosti SSD

Výdrž baterie: za jedna s hvězdou

V útrobách všech modelů se nachází vždy 70Wh baterie, což je trochu překvapivé vzhledem k různým velikostem. V každém případě se můžete těšit na nejlepší výdrž u zařízení s čipsetem Snapdragon, kde jsem se dostal kumulovaně na cca 14 hodin při kancelářské práci s aplikacemi, jako je MS Office, Google Chrome, Telegram a dalšími. V případě Intelu a AMD se výdrž pohybovala cca okolo 8 a 7 hodin, což je také velmi pěkné. Nabíjení dodávaným adaptérem je pak průměrně rychlé, trvá přibližně hodinu a půl.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

velmi slušná výdrž na nabití

Konektivita: bezproblémová

Neschází dvojice USB-A ve verzi 3.2 Gen 2, dvojice USB-C typu USB 4.0 Gen 3 (s podporou přenosu obrazu i standardem Power Delivery), jedno HDMI 2.1 (případně HDMI 1.4) či 3,5mm jack. Co mi schází k naprosté spokojenosti, to je čtečka paměťových karet. Z bezdrátových možností připojení se lze spolehnout na Bluetooth 5.3 a moderní Wi-Fi 6 pro rychlé datové přenosy, v případě Snapdragonu dokonce Wi-Fi 6E.

Líbilo se nám rychlá USB 4.0

Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6

plnohodnotné HDMI 2.1

Software: Windows 11 k vašim službám

Po zapnutí na uživatele čeká Windows 11, tentokrát naštěstí bez otravného bloatwaru typu McAfee (alespoň u testovaného kousku). Těšit se můžete na důvěrně známé prostředí tohoto operačního systému, svižný chod či utilitku MyASUS, kde si můžete korigovat nastavení výkonu systému (respektive chlazení), výdrže na baterii a další. Samozřejmostí je také již zmíněný Copilot+, pro který je zde dedikované tlačítko a umožní vám využívat integrovanou AI v plném rozsahu, který nabízí Windows.

Líbilo se nám Windows 11 a AI

Zhodnocení

Testované Vivobooky se možná liší v oblasti výdrže a výkonu (a pochopitelně také rozměry, hmotností či například přítomností numerického bloku), ve výsledku se však jedná o povedená zařízení, která vás potěší dlouhou výdrží, moderní konektivitou, kvalitním dílenským zpracováním i pěknými displeji. Zamrzí snad pouze fakt, že větší 16" varianty jsou z nějakého důvodu osazeny 70Wh baterií jako 14" verze, a také absence OLED panelu, který by si alespoň některé z provedení jistě zasloužilo.

Konkurence Zajímavou konkurencí může být například MacBook Air s čipsetem M4, což je aktuálně nejvýkonnější konfigurace tohoto modelu, která je dostupná ve dvou velikostech. Těšit se můžete na dlouhou výdrž na nabití, více než dostatek výkonu, ale chybí rozpoznávání obličeje, které nahrazuje čtečka otisků prstů. Technické parametry Apple MacBook Air (2025) 15,3 Kompletní specifikace Konstrukce 340,4 × 237,6 × 11,5 mm , 1 510 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 15,3" (1 880 × 1 864 px) Chipset Apple M4 , Paměť RAM: 24 GB , disk: 512 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory ?× USB 3.0, 0× USB 2.0, video: USB-C (DisplayPort), další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém macOS Akumulátor 67 Wh , udávaná výdrž: 18 hodin Dostupnost březen 2025, 48 990 Kč

