Apple má předvánoční hit. MacBook Air M4 zlevnil tak, jako ještě nikdy předtím

Nový MacBook Air je bezpochyby nejlepší notebook, který si můžete momentálně pořídit. Je lehký, skvěle zpracovaný a díky čipu M4 také mimořádně výkonný, svižný, a přitom na baterii vydrží až 18 hodin. Navíc aktuální sleva na 23 989 Kč (běžně 29 990 Kč) a k tomu ještě výkupní bonus 2 500 Kč z něho dělá lepší koupi než kdykoli předtím.
Ještě výhodnější je si nový MacBook Air M4 pronajmout, protože u Mobil Pohotovosti klesla cena pronájmu na 349 Kč – nižší ještě nikdy nebyla. Pronájem je na 3 roky, což znamená, že celou dobu za MacBook zaplatíte jen 12 564 Kč, tedy téměř jen polovinu aktuální ceny.
Kromě nízké ceny má pronájem nesporné výhody – celé 3 roky je MacBook chráněný zárukou a pokud se s ním něco stane, Mobil Pohotovost vám po dobu záruční opravy půjčí náhradní MacBook zdarma. Pronájem má i tu výhody, že na konci nemusíte MacBook složitě prodávat, ale jednoduše ho vrátíte (klidně i běžně opotřebený) a opět si můžete pronajmout nový model.