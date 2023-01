Prodejní výsledky řady Galaxy S22 údajně nenaplnily očekávání Samsungu

Letos představená řada Galaxy S22 nás kromě regulérní vlajkové S22 Ultra s 10násobným teleobjektivem a integrovaným perem S Pen zaujala také příjemně kompaktním modelem S22, kterému na rozdíl od ZenFonu 9 neschází bezdrátové nabíjení ani teleobjektiv. Není tak divu, že minimálně na českém trhu se tyto telefony řadí k jedněm z nejoblíbenějších vyšší třídy, jejichž nákup podpoří i různé druhy slevových akcí a výkupních bonusů.

Pro samotný Samsung však dost možná řada Galaxy S22 až takový úspěch nepředstavuje, alespoň ne z hlediska prodejů. Podle fnnews.com byla totiž očekávání výrobce o něco vyšší, konkrétně predikoval 30 milionů prodaných kusů, tohoto čísla se mu však dosáhnout nepodařilo.

Samsung 2022 flagship phone sales



• Galaxy S22 series: 22.07 million units sold

• Galaxy Z Fold4 | Z Flip4: 5.5 million units sold (little over 1 million units more than the Z Fold3 | Z Flip3)



Both Samsung & Apple saw a decrease in sales of 12% pic.twitter.com/IxtK4PbtQ1