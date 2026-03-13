mobilenet.cz na sociálních sítích

Procesory MediaTek v ohrožení. Hackeři prolomí váš mobil za 45 sekund

Michal Pavlíček
Fotografie: pixabay.com
  • Útočníci dokáží obejít i biometrické zabezpečení
  • MediaTek již zapracoval na zvýšení zabezpečení
  • Důležitá je březnová bezpečnostní aktualizace

Bezpečnostní experti z Ledger Donjon (viz x.com) šokovali demonstrací, při které ovládli telefon CMF Phone 1 za pouhých 45 sekund. Kritická zranitelnost v procesorech MediaTek umožňuje útočníkům obejít šifrování i biometrické zámky, aniž by k tomu vůbec potřebovali spuštěný operační systém Android. Server Android Authority (viz TENAA) pak zveřejnil i obsáhlý seznam dotčených modelů procesorů od MediaTeku.

Celý problém se nachází v izolovaném prostředí čipu (TEE), které má za úkol chránit ta nejcitlivější data. Výzkumníci ukázali, že po fyzickém připojení telefonu k PC lze extrahovat PIN i dešifrovat celé úložiště ještě před startem systému. V přímém ohrožení jsou tak nejen soukromé zprávy, ale i například obvykle silně zabezpečené přístupy ke kryptopeněženkám.

Přečtěte si také

MediaTek už sice výrobcům rozeslal opravnou záplatu, ale nyní záleží na značkách jako Xiaomi, Nothing či Motorola, jak rychle ji doručí do vašich zařízení. Pokud máte telefon s MediaTekem, s instalací nejbližšího březnového updatu rozhodně neotálejte a do té doby je vhodné dbát zvýšené opatrnosti. V tomto konkrétním případě tak nepřenechávat telefon cizím osobám.

androidauthority.com, x.com/P3b7_, ,
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze