Procesor Exynos 2300 dorazí ve fanouškovské edici Galaxy S22 FE

Poté, co bylo oznámeno, že nejvyšší řada telefonů Galaxy S23 bude poháněna procesory Snapdragon od Qualcommu, nebylo příliš jasné, jestli Samsung vůbec představí nástupce současného vlajkového čipsetu Exynos. Na internetu se nicméně nyní objevila zpráva, podle níž 4nm čipset Exynos 2300 dorazí, a to ve „fanouškovské edici“ Galaxy S22 s označením Galaxy S22 FE a také v tabletu Galaxy Tab S8 FE. Obě zařízení mají být odhalena během speciální události Galaxy Unpacked 2023 – Part 2, přičemž Galaxy S22 FE má zároveň nahradit Galaxy A74, kterého se v příštím roce nedočkáme.

The event concept is being prepared, apparently this would be too long for just 1 time



There "might" be unpacked part 2



S22 FE will replace A74 next year

HM 6 108mp, exynos 2300 4nm

Same price as A7



Tab S8 FE, same exy 2300



Tab S9 series might kicked to unpacked 2, Q3 08 https://t.co/LHBwkii4ok