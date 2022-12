Budoucí procesory Exynos by mohly být ještě lepší. Vývoj obstará speciální tým

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ačkoliv má být připravovaná řada smartphonů Galaxy S23 osazena vlajkovými procesory Snapdragon 8 Gen2, Samsung na své proprietární řešení v podobě čipsetů Exynos nezapomněl a do budoucna s nimi má velké plány. The Elec přichází s informací, podle níž by se mohla kvalita čipsetů Exynos dokonce zlepšit. Až doposud totiž probíhal vývoj čipsetů Exynos u sesterské společnosti (Samsung System LSI), nyní by však údajně měl přejít přímo pod křídla mobilní divize MX (Mobile Experience).

Jelikož je za vývoj čipsetů Exynos zodpovědný tým z již zmíněné divize Samsung System LSI, nabízí se možnost, že bude tým v oddělení MX pracovat na jejich lepší optimalizaci pro zařízení Galaxy, případně bude mít za úkol vytvořit zcela nové procesory Exynos. Teoreticky bychom se tak v budoucnu mohli dočkat čipsetů Exynos s vyšším výkonem, menším zahříváním a celkově vylepšenou energetickou účinností, které by se mohly plně vyrovnat či dokonce předběhnout konkurenci od TSMC.