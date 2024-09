Xiaomi 14T (Pro) jsou tu, nabídnou foťáky s certifikací Leica a špičkové displeje

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Přesně před rokem nám Xiaomi představilo zástupce vyšší střední třídy s označením 13T a 13T Pro, právě dnes dostávají tyto povedené kousky nástupce. Xiaomi navazuje na povedenou funkční výbavu, která je blízko modelům z vyšší střední třídy (14T), respektive vlajkovým modelům (14T Pro), cenou se však drží níž, než je pro smartphony s podobnou funkční výbavou obvyklé. Novinkou je, že v mnoha ohledech se obě novinky výrazněji přiblížily.

Xiaomi 14T a 14T Pro šlapou na paty těm nejlepším

Chtějí se líbit

V loňském roce někteří vyčítali, že Xiaomi 13T Pro nenabízí kovový rámeček, letos se tohoto prohřešku novinka nedopustila, za což jsme rádi. Konkrétně jde o pevnou hliníkovou slitinu 6M13. Základní Xiaomi 14T se musí spokojit s rámečkem plastovým, přesto se obě novinky mohou pochlubit velmi kvalitním konstrukčním zpracováním. I letos se můžete spolehnout na odolnost vůči vodě a prachu, i tentokrát dle certifikace IP68, která zajistí odolnost vůči ponoření, s novinkami tak můžete klidně vyrazit i do bazénu.

Po stránce designu na to jdou novinky trochu jinak – chlubí se plochými rámečky a lehce zakulacenou zadní stranou v případě modelu Pro, základní verze má plochá záda, obě verze však vypadají velmi dospěle a mezigeneračně určitě lépe. Přepracován byl také modul fotoaparátů, ten už není tak výrazný a barevně koresponduje se zbytkem těla, což jej dělá méně nápadným. Novinky budou opět k dispozici v několika barevných variantách, nám na test dorazilo Xiaomi 14T Pro v barvě šedý titan a Xiaomi 14T v barvě modrý titan, k dispozici bude pro obě varianty i černý titan. Xiaomi 14T bude mít i jednu speciální barvu navíc, jde o barvu Lemon Green (Zelená Lemon) a půjde o veganskou kůži, kterou jsme loni mohli vidět například i na Xiaomi 13T Pro.

Modul fotoaparátu u Xiaomi 14T Pro (vlevo) a 13T Pro (vpravo). Novinka působí elegantnějším dojmem

Displeje par excellence

Novinky řady 14T nezklamou ani co se displejů týká, navíc se letos nijak neliší! Jde o panely typu CrystalRes AMOLED s rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů kryté sklem Gorilla Glass 5, oba modely nabídnou 144Hz obnovovací frekvenci, v obou případech jde o panel s úhlopříčkou 6,67" s vysokým jasem (v maximu) až 4 000 nitů, nechybí samozřejmě ani podpora Dolby Vision či HDR 10+ a dokonce i certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light na hardwarové úrovni. Xiaomi na displejích spolupracovalo s TCL, životnost pixelů by měla být delší hned dvojnásobně, dostalo se i na 3 840Hz PWM stmívání, které snižuje únavu očí. Model s přídomkem Pro navíc ještě více ztenčil rámečky displeje, čehož si lze všimnout prakticky ihned – z 2,14 mm se ztenčily na 1,7 mm, brada je nepatrně větší, konkrétně 1,9 mm.

Displeje jsou identické, identicky povedené

Obě novinky mají čtečku otisků prstů v displeji, jde o optický senzor a skrze aplikaci přímo uvnitř systému si skrze čtečku můžete nechat změřit i tepovou frekvenci, což je praktické – Xiaomi tím nahrazuje měření tepové frekvence pomocí přisvětlovací LED diody, jako tomu bylo běžné dříve.

Fotoaparáty: na dosah schopnostem Xiaomi 14

Xiaomi se rozhodlo, že letos pořádně nakopne i kvalitu fotoaparátů, navíc sjednotilo i jejich počet – 14T i 14T Pro nabídnou sestavu v podobě hlavního snímače, teleobjektivu a ultraširokoúhlého snímače, samozřejmě stále ve spolupráci s Leica, těšit se tak můžete i na speciální režimy Leica Authentic a Leica Vibrant. Detailněji si fotoaparáty představíme v následující tabulce, my jen dodáme, že se odlišuje pouze hlavní snímač, ostatní snímače nabídnou prakticky identické schopnosti, rozlišení jako takové je rovněž identické.

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Typ hlavního snímače Sony IMX906 OmniVision OV50H (Light Fusion 900) Rozlišení hlavního snímače 50 Mpx 50 Mpx Velikost senzoru hlavního snímače 1/1.56” 1/1.31” Světelnost hlavního snímače ƒ/1.7 ƒ/1.6 Optická stabilizace hlavního snímače ano ano Teleobjektiv 50 Mpx, ƒ/1.9, 1/2.76” 50 Mpx, ƒ/2.0, 1/2.76” Ultraširokoúhlý snímač 12 Mpx, 120°, ƒ2.2, 1/3.06″ 12 Mpx, 120°, ƒ2.2, 1/3.06″ Selfie fotoaparát 32 Mpx 32 Mpx

Co z tabulky není na první pohled tolik patrné, je to, že nová řada 14T se soustředí na snímky za zhoršeného osvětlení. To jsme si koneckonců mohli vyzkoušet, když jsme se v rámci speciální akce podívali do staré čističky odpadních vod v pražských Dejvicích. Na ukázku, jak novinky fotí za zhoršených světelných podmínek, se můžete podívat v separátním článku.

Výdrž a nabíjení: „Pro“ nově i bezdrátově

Xiaomi 14T nabídne baterii s kapacitou 5 000 mAh, podporuje drátové HyperCharge nabíjení o výkonu 67 W, Xiaomi 14T Pro podporuje 120W drátové nabíjení HyperCharge a k tomu přidává 50W bezdrátové nabíjení. Zde si Xiaomi zaslouží pochvalu, loňská generace v podobě Xiaomi 13T Pro bezdrátové nabíjení nenabízela vůbec, letos si s modelem s přídomkem Pro můžete vychutnat opravdu vysoký výkon bezdrátového nabíjení.

Bezdrátové nabíjení nabídne Xiaomi 14T Pro, ale Xiaomi 14T ne. Dočkáme se příští rok?

Jen pro zajímavost, v boost režimu se Xiaomi 14T Pro zvládne nabít za 5 minut na 37 %, za 10 minut na 63 % a na plnou kapacitu za úctyhodných 19 minut. Xiaomi 14T se na 100 % dobije během zhruba 44 minut.

Výkonu na rozdávání, navíc s chlazením

I letos Xiaomi u modelů řady 14T vsadilo na procesory MediaTek, u modelu Pro jde o procesor MediaTek Dimensity 9300+, u modelu 14T poté o MediaTek Dimensity 8300 -Ultra. Oba procesory doprovází 12GB paměť RAM s možností jejího dalšího rozšíření, model Pro nabídne paměťové rozmezí 256 GB–1 TB, v závislosti na paměťové variantě, model bez přídomku poté nabídne paměťové varianty 256 a 512 GB.

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Základní varianta 12 + 256 GB 12 + 256 GB Rozšíření RAM až o... (možnosti) 12 GB (rozmezí 4–12 GB) 12 GB (rozmezí 4–12 GB) Střední varianta 12 + 512 GB 12 + 512 GB Rozšíření RAM až o... (možnosti) 12 GB (rozmezí 4–12 GB) 12 GB (rozmezí 4–12 GB) Nejvyšší varianta x 12 GB + 1 TB Rozšíření RAM až o... (možnosti) x 12 GB (rozmezí 4–12 GB)

Z tabulky je patrné, že v základu jde vždy o variantu 12 GB RAM + 256GB úložiště, ovšem Xiaomi si vypůjčí další paměť RAM v závislosti na výběru uživatele. I nejvyšší varianta má standardně 12GB paměť RAM, ale opět si uživatel může zvolit až 12 GB navíc, čímž se dostanete na 24GB paměť RAM.

Řada Xiaomi 14T (Pro) bude dostupná ve třech barvách, Xiaomi 14T získá navíc speciální barvu Lemon Green, která je vyvedená z PU kůže

Model Pro nabídne inovovaný způsob chlazení Xiaomi 3D IceLoop system, model bez přídomku poté IceLoop system. Oba modely podporují eSIM, a to ve variantě 1× nanoSIM a 1× eSIM. Z bezdrátového připojení se u modelu Pro můžete těšit na Wi-Fi 7, u základní varianty na Wi-Fi 6E.

Umělá inteligence nesmí chybět

Představit v dnešní době nový smartphone bez prošpikování pomocí AI prakticky nejde, ví to i Xiaomi, takže i u novinek se můžete spolehnout na dovednosti, které již brzy budeme považovat za samozřejmost. Zmínit musíme například podporu Circle to Search with Google, dále pak AI tlumočníka, který zvládne tlumočit jak tváří v tvář, tak i telefonní hovory a meetingy, AI dokáže ovládnout také vaše hlasové záznamy, ze kterých vám udělá patřičně podrobné výpisky. Samozřejmostí je i předinstalovaná aplikace Gemini. Sekretářku tedy už nebudete potřebovat a spolupráci Xiaomi s Google na integraci umělé inteligence chválíme.

Dostupnost a ceny

Novinky budou k dispozici prakticky ihned, a to v několika barvách (černý titan, šedý titan, modrý titan, u modelu 14T ještě v barvě Lemon Green), a hned v několika paměťových variantách. U modelu Pro si můžete dopřát až 1TB úložiště, u modelu bez přídomku poté 512 GB. Paměť RAM činí ve všech případech 12 GB, ovšem přidat si můžete paměť RAM navíc, a to tím, že alokujete část interní paměti ve prospěch právě paměti RAM. Co se týká cen, prohlédnout si je můžete v následující tabulce:

12+256 GB 12 + 512 GB 12 GB + 1 TB Xiaomi 14T 14 999 Kč 16 999 Kč x Xiaomi 14T Pro x 20 999 Kč 23 499 Kč

