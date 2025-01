Vrcholné Redmi Note 14 Pro+ oficiálně: evoluce jak se patří?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Vrcholný kousek modelové řady Redmi Note s označením 14 Pro+ 5G si odbyl oficiální evropskou premiéru už pár dnů zpět, až dnes se však oficiálně představuje i na tuzemském trhu, a to v rámci pražské akce, kde si premiéru odbyly i další novinky ze stejné modelové řady. Redmi Note 14 Pro+ přebírá většinu benefitů z modelu Redmi Note 13 Pro+, vylepšuje procesor a mění design fotomodulu, zda to však bude stačit na úspěch, to prozradí až čas...

Unboxing: kam se poděl adaptér?

Ještě loni jsme Xiaomi chválili, že součástí balení Redmi Note 13 Pro+ byl i nabíjecí adaptér s výkonem 120 W, bohužel, letos si už do krabičky cestu nenašel. V balení tak kromě telefonu naleznete jen USB-A–USB-C kabel a základní pogumované pouzdro, ochranná fólie je již předinstalovaná na displeji.

Přepracovaný fotomodul a zajímavé barvy

K nám do redakce dorazila zřejmě nejnápadnější barevná varianta Lavender Purple – jde o jemný fialový odstín, přičemž povrch je z eko kůže, na dotek je velmi příjemný a vše umocňuje i efekt prošívání. K dispozici je střízlivější varianta Midnight Black a hravá Frost Blue. Mezigeneračně výrazné změny doznal design fotomodulu – nově jde o jednolitý blok, který je po svém obvodu lehce ozubený a jako celek působí opravdu velmi elegantně.

Redmi zachovalo zvýšenou odolnost dle certifikace IP68, ale kromě toho zapracovalo i na odolnosti. Tak zprvu, nechybí vnitřní čtyřhranná vnitřní výztuha, v rozích se nachází energii absorbující pěna a polymer, pokud tedy zařízení spadne displejem na zem, je větší šance, že se náraz rozprostře a zakřivený displej nepraskne. Kromě toho Xiaomi vyztužilo vnitřní křížové uspořádání ocelí, rám jako takový je vyroben z hliníkového kompozitu.

Displej potěší

Jak už víme, displej novinky je opět zakřivený – jedná se konkrétně o 6,67" CrystalRes AMOLED, jemuž neschází až 120Hz obnovovací frekvence, vysoké rozlišení 2 712 x 1 220 pixelů a jas v peaku až 3 000 nitů. Displej není typu LTPO, vybrat si můžete mezi nízkou či vysokou obnovovací frekvencí, nebo to ponechat na automatice. Potěší certifikace Dolby Vision a HDR10+.

Displej je krytý sklem Corning Gorilla Glass Victus 2, což opět zvyšuje šanci, že displej odolá i menším pádům. Líbí se nám rovněž velmi tenké rámečky či svižná odezva čtečky otisků prstů v doprovodu kvalitní haptické odezvy. Kompletní multimediální zážitek dotváří i stereoreproduktory s certifikací Dolby Atmos.

A co výkon?

Novinkou je nasazení 4nm procesoru Snapdragon 7s Gen 3. Nejde o žádnou „raketu“, pokud bychom jej srovnávali například s MediaTek Dimensity 8300 Ultra, který najdeme u Xiaomi 14T, zaostává, ovšem i tak jde o slušný procesor, který bez problémů zvládne i náročnější úkony, což dokazují i výsledky z GeekBench. Zklamal nás však starší typ úložiště LPDDR4X + UFS2.2, i původní Redmi Note 13 Pro+ nabídlo LPDDR5 + UFS3.1. Dodáme, že na našem trhu se budou prodávat dvě varianty, konkrétně 8 GB + 256 GB a 12 GB + 512 GB.

Samozřejmostí je podpora NFC, Wi-Fi 6/6E a Bluetooth 5.4. Jde o Dual SIM zařízení a jedna z aktivních karet může být i virtuální, Redmi Note 14 Pro+ totiž podporuje i eSIM. Potěší, že je Redmi Note 14 Pro+ osazeno baterií s kapacitou 5 110 mAh, podporuje i extra rychlé 120W nabíjení HyperCharge. Těšit se můžete i na příval všech moderních AI funkcí, navíc v českém jazyce.

Redmi Note 14 Pro+ teprve začínáme testovat, důkladně se zaměříme primárně na hlavní fotoaparát s OIS, světelností f/1.65 a s rozlišením až 200 Mpx. Xiaomi rovněž slibuje 4násobné přiblížení bez ztráty kvality. Ve výbavě dále nechybí 8Mpx ultraširokoúhlý snímač, bohužel došlo i na zbytečný 2Mpx makro fotoaparát.

Za kolik?

Jak už víme, na našem trhu se budou prodávat dvě paměťové varianty, nižší za 10 990 Kč, vyšší za 12 490 Kč. Od 21. ledna do 9. února 2025 však platí pro řadu Redmi Note 14 speciální zaváděcí ceny, konkrétně 9 999 Kč za 8 + 256 GB variantu, respektive 11 299 Kč za 12 + 512 GB variantu.