Nehodící se zakroužkujte – jak funguje AI v Galerii u Redmi Note 14 Pro+?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Znáte to, na dovolené pořídíte sadu pěkných fotografií, ale po návratu zjistíte, že vám na každém snímku něco vadí. Někde je osoba, která kouká přímo do objektivu, jinde vám zátiší krásné krajiny kazí odpadkový koš nebo nevzhledná cedule. Dříve byste museli fotografie nahrát do počítače a v rámci grafického editoru je dlouze upravovat, od nástupu AI se vše výrazně zjednodušilo.

Své o tom ví (nebo budou vědět) majitelé Redmi Note 14 Pro+. Kromě plejády AI dovedností, které se vážou k textu a tlumočení nabízí tato zajímavá novinka rovněž AI dovednosti v nativní aplikaci Galerie. Právě zde si můžete díky AI fotky opravit dle libosti, a právě na to se zaměříme v dnešním článku.

Tudy vede cesta

Dostat se k AI funkcím je snadné – důležitá je aplikace Galerie, která je od výrobce předinstalovaná a slouží jako zdroj všech vašich fotografií i snímků obrazovky. Následně stačí otevřít fotografii, kterou si přejete upravit, a v seznamu možností vybrat ikonu se symbolem tužky > vybrat možnost AI v levém dolním rohu.

Na výběr máte hned z několika možností – Vylepšit, Zvětšit, Vymazat a Obloha. A právě na tyto možnosti se zaměříme podrobněji.

Vylepšit

I když nějakou formu vylepšení snímků (pomocí „kouzelné hůlky“) nabízejí prakticky všechny editory fotografií v posledních několika letech, Xiaomi tuto funkci povyšuje díky integraci umělé inteligence. Nejdříve je potřeba vybrat očekávanou kvalitu výstupu, což provedete ve vrchní části obrazovky, kde kliknete na tlačítko „Kvalita“. Zde ideálně vybereme maximální kvalitu (na výběr je mezi Nízký, Střední, Vysoký, Nejlepší) a největší velikost (na výběr je mezi 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %). Následně stačí kliknout na tlačítko „Vylepšit“, přičemž během 5–10 sekund (v závislosti na kvalitě snímku) získáte výsledek.

Ve většině případů můžete počítat s lepší ostrostí, vylepšeným kontrastem a podobně. Ne vždy je však výsledek zcela ideální – je to logické, ze snímku nízké kvality fotografii na billboard uděláte jen stěží. Na druhou stranu, pokud jde hlavně o „vytažení“ detailů, nemáme námitek a třeba na sociálních sítích budou opravené snímky určitě lepší variantou.

Zvětšit

Vyfotili jste snímek na výšku a rádi byste jej měli na šířku, nebo třeba ve čtvercovém formátu? Máte dvě možnosti – buď můžete originální snímek oříznout a přijít o část snímku, nebo můžete využít umělou inteligenci a chybějící část nechat dopočítat. Stačí v záložce AI zvolit možnost Zvětšit a vybrat si výsledný poměr. Buď můžete zvětšovat proporcionálně, nebo na vybraný poměr stran (1:1, 3:4, 4:3, 16:9, 9:16, 2:3, 3:2). Osobně jsem tuto funkci párkrát využil, zvláště když jsem chtěl udělat ze snímku na výšku snímek na šířku.

Kvalita onoho dopočítávání je povětšinou dobrá a rychlá – na výsledek se můžete těšit do 10 vteřin, v některých případech je to i rychlejší. Výsledky vůbec nejsou špatné, AI si samozřejmě musí část fotografie domyslet, takže výsledný snímek nemusí odpovídat realitě – ale to platí pro všechny AI.

Vymazat

Další AI dovednosti naleznete pod kolonkou Vymazat, kde můžete odstranit nejen nechtěné objekty, ale i osoby. Pokud tedy na dovolené vyfotíte povedený snímek, který vám kazí například velké množství turistů, Redmi Note 14 Pro+ vám v tom pomůže. Na výběr máte hned z několika možností. Objekty a nedokonalosti můžete vymazat manuálně pomocí virtuální gumy – objekt či nedokonalost označíte a pomocí tlačítka „Začít“ odstartujete magii. Manuálně lze dobře odstranit hlavně nedokonalosti, například odpadkový koš nebo třeba nevzhlednou ceduli. Pokud vás výsledek neoslovil, můžete využít funkci „Odstranit objekt“, kdy stačí objekt zakroužkovat a opět stisknout tlačítko „Začít“. Obě tyto funkce pracují obdobně, záleží na konkrétním objektu.

Na celou obrazovku Kam zmizela kočička?

Kazí vám fotografii nevzhledné elektrické vedení? Pak využijete funkci „Odstranit linie“, která je pro tyto potřeby jako dělaná. Stačí namalovat čáru (podobně jako u manuálního výběru), přičemž se daná linie označí a vy opět stisknete tlačítko „Začít“. Celé to zabere maximálně dvě až tři vteřiny.

Na celou obrazovku S cedulí pryč

Zřejmě nejvyužívanější funkcí bude odstranění osob. V této záložce můžete kliknout na možnost „Vybrat“, přičemž umělá inteligence automaticky rozpozná osoby, které virtuálně označí. Pokud vám výběr vyhovuje, stačí opět stisknout tlačítko „Začít“ a všechny osoby na fotografii během okamžiku zmizí. Osobně jsem z této možnosti nadšený, protože našla i ty osoby, kterých jsem si v první chvíli ani nevšiml.

Na celou obrazovku Pryč s ním!

Na celou obrazovku Čisté schody, prosím...

Obloha

Dostáváme se k další AI funkci – výměně oblohy. Pokud se vám počasí na dovolené zrovna dvakrát nevyvedlo a na sociální sítě nechcete přidávat snímky se zataženou oblohou, Redmi Note 14 Pro+ pro vás má řešení. Stačí kliknout na možnost „Obloha“ a vybrat si takovou, která se vám zamlouvá nejvíce. Můžete vybírat z několika skupin – konkrétně Slunečno, Večer, Noc nebo Dynamická, která vám oblohu dokonce rozpohybuje pomocí animace. Výsledek se uloží jako desetivteřinové video se zvukem, které můžete umístit například na sociální sítě.

Dynamická obloha - video (3,28 MB, mp4)

AI jako budoucnost fotografií?

Dávno je pryč doba, kdy fotografie publikované na sociální sítě trpěly nedostatky. Existuje nespočet aplikací, které vám fotografie vylepší. Xiaomi se s modelem Redmi Note 14 Pro+ rozhodlo ušetřit uživatelům čas při hledání ideální aplikace a díky AI implementovalo mnoho zajímavých funkcí přímo do aplikace Galerie. Osobně jsem byl s výsledky převážně spokojen. Od doby uvedení Xiaomi AI uběhlo několik měsíců a jde vidět, že výrobce na vylepšeních neustále pracuje. Za nás tedy palec nahoru!