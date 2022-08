Přivítejte Galaxy Watch5: v hlavní roli safírový displej a rychlejší nabíjení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V současnosti lze považovat Galaxy Watch za jedny z nejlépe vybavených chytrých hodinek na trhu, nová generace s označením Watch5 však přináší několik klíčových vylepšení. Která to přesně jsou, stejně jako to, kolik budou Galaxy Watch5 stát, se dozvíte v tomto článku.

Samsung Galaxy Watch5 se chlubí safírem – první dojmy

Digitální luneta a safírové sklo

Jak je patrné ze samotného názvu, Galaxy Watch5 jsou nástupcem „základních“ Galaxy Watch4, nedisponují tak fyzickou otočnou lunetou, nýbrž pouze tou digitální. Úprava Classic přitom tentokrát vůbec nedorazí. Pokud toužíte po fyzické otočné lunetě, budete muset sáhnout po Watch5 Pro. Přesto však v oblasti displeje došlo ke změně, která se pojí s odolností použitého skla. Na hodinkách nově najdeme safírové sklíčko chlubící se odolností osmého stupně na Mohsově stupnici. Poškrábat Galaxy Watch5 by tak mělo být opravdu obtížné.

Co se velikostí týče, dorazí Galaxy Watch5 i tentokrát ve dvou provedeních: 40 a 44 milimetrů, s čímž se pojí i rozměry displeje (1,19" a 1,39"). Jemnost zobrazovacího Super AMOLED panelu zůstává identická, tedy špičkových 330 PPI. Rozměry zmíněných hodinek činí 43,3 × 44,4 × 9,8 mm, respektive 39,3 × 40,4 × 9,8 mm. Hmotnost je pěkných 33,5 a 28,7 gramů (bez řemínků).

Rychlejší nabíjení a 5nm procesor

Kromě použitého sklíčka byla navýšena rovněž kapacita baterie. U menší verze z 247 na 284 mAh, u 44mm varianty pak z 361 na 410 mAh, čímž by měla být zajištěna zhruba dvoudenní výdrž při běžném používání. Mnohem více nás však potěšilo rychlejší nabíjení, a to zhruba o třetinu. Z 0 na 45 % se tak Galaxy Watch5 nabijí zhruba za půl hodiny. K dispozici je také možnost nabíjet hodinky skrze bezdrátové nabíjecí podložky či třeba záda (kompatibilního smartphonu). Při nákupu bezdrátové nabíjecí podložky však doporučujeme zkontrolovat, že kromě Qi podporuje také WPC.

Srdcem hodinek je pak 5nm čipset Exynos W920, který jsme mohli spatřit již u loňské generace. Ten zajistí společně s 1,5 GB RAM dostatek výkonu, solidně působí i kapacita úložiště 16 GB.

Wear OS a důraz na sportovní a zdravotní funkce

V hodinkách najdeme operační systém od Googlu Wear OS, s nímž je spojena možnost bezkontaktních plateb, chybět však nebude ani povedená nadstavba One UI. Na uživatele také čeká celá řada sportovních/zdravotních senzorů, a to konkrétně optický srdeční senzor, elektrický srdeční senzor, ale také BIA senzor k provedení analýzy biolektrického odporu. Vylepšen by měl být rovněž monitoring spánku, který má mít upravené uživatelské rozhraní s přehlednějšími a snáze pochopitelnějšími grafy a jinými naměřenými hodnotami. Stejně tak má být přesnější měření tělesných hodnot viscerálního tuku, svalové hmoty, vody apod.

Cena, dostupnost a bonus k předobjednávkám

Samsung Galaxy Watch5 budou k dostání na samsung.com/cz a také u významných prodejců, jako je CZC.cz, Alza.cz, Mobil Pohotovost a dalších, již od 7 499 Kč (299 eur) v případě 40mm varianty a od 8 499 Kč (349 eur) u verze s LTE. Větší 44mm provedení bude možné zakoupit za 8 199 Kč (329 eur), respektive 9 499 Kč (379 eur), pokud byste se rozhodli pro model s LTE.

V rámci předobjednávek trvajících od 10. 8. až do 25. 8. je pak možné získat zdarma sluchátka Galaxy Buds Live. Menší 40mm verze hodinek budou nabízeny v grafitovém, růžovo-zlatém a stříbrném provedení (s fialovým páskem), 44mm varianta pak v grafitové, safírově modré a stříbrné verzi s bílým páskem.