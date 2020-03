Příští generace Apple Watch by mohla nabídnout Touch ID

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Server theverifier.co.il přinesl exkluzivní informace o nadcházející novinkách týkajících se chytrých hodinek Apple Watch. V prvé řadě se podívejte na chystaný systém watchOS 7. Ten by měl přinést možnost hlasového ovládání měření obsahu kyslíku v krvi. Přibýt má také nativní monitoring vašeho spánku, což je funkce, kterou uživatelé Apple Watch vyhlížejí.

Zásadní novinky se mají dostat do další generace hodinek Apple Watch. Půjde zejména o implementaci technologie Touch ID, která před pár lety vymizela z iPhonů. Nově by své místo mohla najít v ovládací korunce na boku hodinek. Její využití je nasnadě – usnadní rychlé bezkontaktní platby, kdy bude stačit pouze přiložit prst. Další inovace se má týkat odolnosti, kterou by měl Apple vylepšit. Současná generace se chlubí stupněm krytí IPx7. Kdy by hodinky mohly být představeny? To není zatím jasné. O watchOS 7 bychom se mohli podrobnosti dozvědět na letošní akci WWDC, která by se měla konat v červnu.