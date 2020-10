Připravuje Apple vlastní internetový vyhledávač?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Podle zdrojů Financial Times Apple usilovně pracuje na vývoji vlastního internetového vyhledávače, který má být přímou konkurencí pro Google, jehož praktiky v současnosti zkoumá americký úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Googlu podle dostupných informací platí Applu ročně až 12 miliard dolarů (zhruba 280 miliard korun) za to, že je v zařízeních od Applu nastaven Google jako defaultní vyhledávač (alespoň na většině trzích).

Apple develops alternative to Google search via @FT

https://t.co/9Tbq0ITNxj — Patrick McGee (@PatrickMcGee_) October 28, 2020

Apple si z výše uvedených důvodu najal specialisty z daného odvětví, včetně bývalých zaměstnanců Googlu. Financial Times zároveň poukazuje na zvýšenou aktivitu „Applebota“, který prolézá a indexuje jednotlivé stránky na internetu, což by nasvědčovalo tomu, že se vyhledávače od Applu v budoucnu dočkáme. Má podle vás Apple šanci uspět? Dejte nám vědět do komentářů pod článkem.