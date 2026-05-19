Připravte se na novinky od Applu. Akce WWDC začne 8. června

Apple oficiálně oznámil termín vývojářské konference WWDC pro letošní rok. Proběhne v termínu od 8. do 12. června. Dle očekávání je klíčová tisková konference naplánována hned na první den večer, kdy můžeme očekávat nejvíce novinek. Jak je dobrým zvykem, tato akce se točí primárně kolem softwaru a tak se lze těšit na nové a vylepšené verze systémů pro jednotlivá zařízení.
V průběhu večera 8. června bychom tak měli být svědky odhalení operačních systémů iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 a visionOS 27. Kromě samotných systémů by se měl Apple věnovat rovněž své asistence Siri, která má být kompletně přepracována za pomoci umělé inteligence. Bez zajímavosti není ani to, že by úvodní konference vývojářské akce Apple WWDC měla být jednou z posledních, kterou z pozice generálního ředitele povede Tim Cook.