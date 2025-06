Apple Inteligence je chytřejší a šíří se na další zařízení

Fotografie: Apple

V rámci příchodu operačních systémů, které mají nově číslovku 26, věnoval Apple velký prostor i umělé inteligenci. Ta tak vylepšuje uživatelský zážitek v iPhonu, iPadu, Macu, Apple Watch a Apple Vision Pro. Apple Intelligence zpřístupňuje uživatelům nové způsoby komunikace díky funkcím, jako je živý překlad, umožňuje jim více pracovat s tím, co mají na obrazovce, díky aktualizacím vizuální inteligence a vyjadřovat se díky vylepšením funkcí Image Playground a Genmoji.

Částečně dobrou zprávou je, že se rozšiřuje seznam jazyků. Funkce Apple Intelligence budou do konce roku dostupné v dalších osmi jazycích: dánština, nizozemština, norština, portugalština, švédština, turečtina, čínština (tradiční) a vietnamština. Čeština bohužel chybí.

Živý překlad

V aplikaci Zprávy může funkce Live Translation automaticky překládat zprávy. Pokud plánujete schůzku s novými přáteli na cestách v zahraničí, může být zpráva přeložena během psaní, doručena v jazyce, který příjemce preferuje, a když dostane odpověď, každá zpráva může být okamžitě přeložena. Při hovorech přes FaceTime může uživatel sledovat přeložené živé titulky a zároveň slyšet hlas mluvčího. A při telefonním hovoru je překládána celá konverzace.

Genmoji a Image Playground

Genmoji a Image Playground poskytují ještě více možností, jak se vyjádřit. Kromě přeměny textového popisu na Genmoji můžete míchat emoji dohromady a kombinovat je s popisy a vytvářet tak něco nového. Když lidé vytvářejí obrázky inspirované rodinou a přáteli pomocí aplikací Genmoji a Image Playground, mají možnost měnit výrazy nebo upravovat osobní atributy, například účes, aby odpovídaly nejnovějšímu vzhledu jejich přátel.

V aplikaci Image Playground mohou uživatelé pomocí aplikace ChatGPT využívat zcela nové styly, například styl olejomalby nebo vektorového umění. Ve chvílích, kdy mají uživatelé na mysli konkrétní nápad, mohou klepnout na možnost Any Style a popsat, co chtějí. Image Playground odešle popis nebo fotografii uživatele do aplikace ChatGPT a vytvoří jedinečný obrázek. Uživatelé mají vždy vše pod kontrolou a bez jejich svolení není nic sdíleno s ChatGPT.

Visual Inteligence chápe svět okolo

Jak název napovídá, Visual inteligence analyzuje to, co ji ukážete fotoaparátem, nebo máte na displeji. Pomáhá uživatelům poznávat objekty a místa kolem nich pomocí fotoaparátu iPhonu a nyní umožňuje uživatelům dělat s obsahem na obrazovce iPhonu více a rychleji. Pak můžete ChatGPT otázky týkající se toho, na co se díváte na obrazovce, a dozvědět se více, stejně jako vyhledávat na Googlu, Etsy nebo v jiných podporovaných aplikacích. Pokud uživatele nějaký předmět obzvlášť zajímá, například oblečení, může jej zvýraznit a vyhledat tento konkrétní předmět nebo podobné předměty online.

Vizuální inteligence také rozpozná, kdy se uživatel dívá na pozvánku na událost, a navrhne jeho přidání do kalendáře. Apple Intelligence pak extrahuje datum, čas a místo a předvyplní tyto klíčové údaje do události.

Váš sportovní parťák

Workout Buddy je cvičební zážitek na Apple Watch s Apple Intelligence, který zahrnuje údaje o cvičení a fitness historii uživatele a vytváří personalizované motivační informace během tréninku. Workout Buddy analyzuje data z aktuálního tréninku uživatele spolu s jeho fitness historií na základě údajů, jako je srdeční tep, tempo, vzdálenost, kroužky aktivity, osobní fitness milníky a další. Nový model převodu textu na řeč pak převádí poznatky do dynamického generativního hlasu vytvořeného na základě hlasových dat od trenérů Fitness+, takže má správnou energii, styl a tón pro trénink. Workout Buddy tato data zpracovává soukromě a bezpečně pomocí Apple Intelligence.