Připravovaný iPhone má být předzvěstí tiché „tenké“ revoluce

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Stalo se již železným pravidlem, že zatímco ještě nebyla představena ani nejnovější řada smartphonů, už se s velkou vervou diskutuje o zařízeních, která mají dorazit za další dvě generace. V tomto duchu se také šušká o novém tenkém iPhonu, který by podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg měl sehrát důležitou roli.

Pochopitelně se v tuto chvíli pohybujeme ve světě spekulací, to, o čem se mluví, však rozhodně stojí za pozornost. Podle Gurmana se totiž v příštím roce dočkáme tenkého „slim“ modelu společně s cenově dostupným iPhonem SE, což má Applu zajistit potřebný zájem ze strany zákazníků. V kontextu současné nabídky pak právě tenký model nahradí model Plus, kterému předcházel model mini. S miniaturním iPhonem Apple bohužel příliš velkou díru do světa neudělal, ačkoliv jsme v redakci byli z rozměrů nadšeni (méně bohužel již z výdrže na baterii). Model Plus však rovněž příliš nezabodoval, neboť stojí jen o něco méně než model Pro a kromě dlouhé výdrže a displeje nemá mnoho co nabídnout. Nástupcem má být iPhone s pracovním názvem „slim“, který je obdobou prvního MacBooku Air v nabídce MacBooků. Právě tento model má způsobit velkou revoluci, neboť se očekává, že o něj uživatelé projeví zvýšený zájem. Zůstává otázkou, jak moc tenký tento iPhone bude a zda bude vůbec pohodlné jej držet a používat. Lze však předpokládat, že se Apple na tyto aspekty důkladně zaměří.

Postupem času má Apple každopádně v plánu zeštíhlit i další iPhony, jmenovitě modely Pro. Jinými slovy, dostat skutečně vlajkový výkon, baterii a fotovýbavu do tenčího těla. To se ale zřejmě nepovede dříve než v roce 2027, kdy by měl Apple rovněž uvést nový ohebný iPhone.

Komentář autora

Osobně mi přijde myšlenka štíhlejšího iPhonu velmi lákavá, i když si na druhou stranu nemohu stěžovat ani na tloušťku mnou aktuálně používaného iPhonu 15 Pro (8,3 milimetru). Pokud se Applu každopádně podaří vyladit tvar (ať už bude mít telefon zaoblené či hranaté rámečky) tak, aby bylo držení telefonu komfortní, zachovala se slušná výdrž baterie, fotovýbava a předešlo se problémům s případným nadměrným zahříváním, rád přejdu na tenčí iPhone. Ačkoliv je samotná tloušťka iPhonu 15 Pro podle mě více než přijatelná, zásadní rozdíl může představovat nošení telefonu v pouzdru, kdy tloušťka (dle typu pouzdra) může značně narůst. S novým tenkým iPhonem by tak teoreticky bylo možné dosáhnout velmi příjemné tloušťky i s nasazeným pouzdrem.