Přichází Samsung Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3. Tiskovku můžete sledovat on-line

Fotografie: Evan Blass

V rámci telefonů s ohebným displejem trhu jednoznačně vévodí Samsung, který právě dnes představí další generaci svých produktů. Konkrétně se dočkáme prémiového Galaxy Z Foldu3 a také véčkového Galaxy Z Flipu3. Obě novinky mají dle spekulací přinést příjemné změny, například větší venkovní displej u Flipu či zvýšenou odolnost proti vodě. Mnohem zásadnější však má být cena, která má u nových ohebných telefonů výrazně klesnout. Uvidíme, zda se tyto informace potvrdí.

Kromě nových telefonů s ohebným displejem se dočkáme také další generace chytrých hodinek. Dle dostupných informací by mělo jít o Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch4 Classic. V jejich případě bude zásadní to, že v nich bude nainstalován systém od Googlu, avšak údajně překrytý nadstavbou Samsungu. Výčet novinek by měla uzavřít nová bezdrátová sluchátka.

Očekávané novinky: hodinky Galaxy Watch4, Galaxy Z Fold3 a nová sluchátka

Tisková konference začíná dnes v 16:00 hodin, přičemž je připraven přímý přenos, který najdete v tomto článku. Pakliže se budete chtít o novinkách dozvědět maximum možných informací, určitě sledujte mobilenet.cz. Všechny novinky jsme pro vás s předstihem vyzkoušeli, můžete se tak již v 16:00 hodin těšit na první dojmy, fotografie i videopohled.

