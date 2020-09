Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung nechce být k smíchu a s Foldem2 se opravdu snaží, LG je stále LG, takže dělá divné věci a nakonec hodíme minci Zaklínači. Toss a coin to your… Ne, toho už bylo dost. Vítejte u mNews.

Přichází Fold2, LG Wing a zabiják příšer – mNews

Samsung Galaxy Z Fold2 přichází

Samsung v online prezentaci představil nástupce skládacího telefonu Galaxy Fold. Vnitřní displej umí 120 Hz a narostl na 7,6", zmenšovaly se rámečky, hlavně ale zmizel ten obří výřez. Místo něj v displeji najdete drobný průstřel. To samé platí o venkovním displeji, který už nemusí být pro smích, protože zabírá celou čelní plochu. Telefon má celkem 5 foťáků, dvě 10Mpx selfie a tři 12Mpx zadní snímače. Nechybí širokoúhlý ani teleobjektiv. Technologie pantu pak připomíná véčko Galaxy Z Flip. To si mimochodem nyní můžete pořídit už za cenu pod 30 tisíc korun. Galaxy Z Fold2 se u nás bude prodávat za 55 tisíc. Je to hodně, ale protože je tento rok zatím dost šílený, čekal jsem to horší.

LG Wing dorazí možná letos

A levné nebude ani LG Wing, o které jsme vás již informovali. To nabídne otočný displej, pod kterým se skrývá druhý. Tady se můžete podívat i na praktické ukázky reálného využití. No a to je tak všechno. Tedy doufejme, že ne. Tento princip však hodně spoléhá na upravený software, což může být nakonec kámen úrazu. S výkonem vyšší střední třídy by měl telefon stát přibližně 26,5 tisíc korun, což by zase nebylo tak hrozné s ohledem na to, o jaký bizár se jedná.

Kamera pod displejem skutečností

Selfie kamera ukrytá pod displejem je realitou a ZTE oficiálně představilo telefon ZTE AXON 20. Výrobce slibuje, že kvalitou se kamera vyrovná konkurenci, ale raději bych s verdiktem počkal, až uvidíme reálné výsledky. Jinak telefon padá spíše ke střední třídě se Snapdragonem 765G, 8 GB RAM a 2 zbytečnými čočkami pro hloubku a makro snímky. Cena 10 tisíc korun je však působivá, ale o dostupnosti v Evropě nepadlo ani slovo. Tady je však téměř jistota, že již brzy tuto technologii uvidíme tak často, jak reklamy na YouTube.

The Witcher: Monster Slayer míří na telefony

Fanoušci Zaklínače zbystřete, tzn. kopněte do sebe elixír Kočka, protože na telefony míří nová hra z tohoto špinavého, leč populárního světa. Půjde o titul v rozšířené realitě, velmi podobný hitu Pokemon GO. Dějově se vrátíme někam před herní trilogii a evidentně se můžeme těšit na lovení příšer. Datum vydání zatím neznáme, ale já říkám… čím později přijde, tím lépe. To zase bude propařených hodin. Alespoň tady člověk u toho hraní chodí.

Kopií Pokemon GO vyšlo nepočítaně, ale uchytily se jen opravdu velké značky, třeba Harry Potter. Uvidíme, jakou sílu má Zaklínač. Co vy? Zapojíte se do lovu?