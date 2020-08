The Witcher: Monster Slayer se stane další RPG hrou s rozšířenou realitou

Vývojářské studio Spokko, které vlastní společnost CD Projekt Red (držitel licence k videohrám Zaklínač), pracuje na nové hře s názvem The Witcher: Monster Slayer. Jedná se o free-to-play RPG titul, který využívá rozšířenou realitu, podobně jako megahit Pokémon GO. Přesné datum představení sice prozatím neznáme, pokud je vám však zaklínačské univerzum blízké, můžete se alespoň podívat na upoutávku níže. Hra údajně dorazí na iOS i Android a dějově se má odehrávat před událostmi v herních adaptacích Zaklínače. Dodejme, že v současnosti rovněž probíhá natáčení dalších dílů Zaklínače na platformě Netflix.

Foul creatures roam the Continent — it’s your job to become the monster slayer, track prey and take them down in AR!



The Witcher: Monster Slayer, developed by @Spokko_games, part of the CD PROJEKT family, is coming to iOS and Android soon!



More at https://t.co/fNTCv8kToA pic.twitter.com/I73KQNqirH