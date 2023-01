Prezidentské volby můžete sledovat snadno a rychle. Nově stačí jen widget

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Dnes ve 14:00 se otevřely dveře volebních místností a občasné České republiky si volí svého nového prezidenta, a to minimálně na dalších 5 let. Volit bude možné až do zítřejší 14. hodiny, přičemž ihned poté začne sčítání a postupné odhalování průběžných výsledků tak, jak budou jednotlivé okrsky rychle sečtené. Následně budou mnozí jistě napjatě sledovat, jak 1. kolo prezidentské volby dopadlo a s největší pravděpodobností, kteří dva kandidáti se probojují do 2. kola, jež se uskuteční za dva týdny.

Aktualizace aplikace ČT24 a přidání widgetu na Androidu

Sledování průběžných volebních výsledků bude letos o poznání pohodlnější. Nebudete muset nikde nic hledat, dokonce ani otevírat aplikaci. Nově totiž Česká televize oznámila, že vylepšila aplikaci ČT24 a máte možnost si nechat zobrazit část obsahu ve formě widgetu. V tuto chvíli se widget týká výhradně volebních výsledků. Jak tedy dostat widget s výsledky na displej vašeho telefonu? Primárně musíte mít nainstalovanou aplikaci ČT24 v nejnovější verzi 5.3.0. A následně se postup liší dle operačního systému.

Mám telefon s Androidem:

Na ploše telefonu dvakrát ťukněte na volné místo, případně podržte prst dlouhým stiskem na volném místě. Klepněte na tlačítko „Widgety“ nebo „Nástroje“. Vyhledejte widget ČT24 a poté jej přetáhněte na plochu. Widget se objeví na ploše telefonu. Některé modely telefonů s Androidem mohou mít trochu odlišný postup pro přidání widgetu.

Mám telefon s iOS: