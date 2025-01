Premiéra ZenFonu 12 Ultra oficiálně potvrzena. Jaká bude jeho výbava?

Jak můžete vidět v příspěvku ze sociální sítě X níže, ASUS oficiálně oznámil datum uvedení svého dalšího vlajkového smartphonu – ZenFonu 12 Ultra. Zařízení by mělo mít premiéru už 6. února ve 14:30 tchajwanského času (07:30 SELČ).

1, 2, 3... Action! 🎬📸

Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!

Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU