Představa základu od Motoroly. Takto má vypadat novinka Moto G23

Fotografie: Motorola

Motorola nevkládá své naděje jen do obletovaného ThinkPhonu, ale pro letošní rok chystá i telefony základní kategorie. Stvrzuje to únik informací od dealntech.com, který nás blíže seznamuje s modelem Moto G23. Ten by měl být dostupný ve třech různých barevných variantách a spadat do kategorie smartphonů, které slouží jako pomyslná brána do světa chytrých telefonů. Ve výbavě se má objevit 6,5" IPS displej s nižším rozlišením, zato ale s vyšší 90Hz obnovovací frekvencí.

Sestavě fotoaparátů vévodí hlavní 50megapixelový snímač, který bude fotit skládáním čtyř snímků do jednoho, v automatickém režimu tak bude konečné rozlišení 12,5 megapixelů. Sekundární snímač má zvládat ultarširokoúhlé záběry, nicméně s 5 megapixely to žádná velká paráda nebude. Poslední zadní fotoaparát má pouze 2 megapixely a má na starost makro fotografie. Na čelní straně bude v průstřelu 16megapixelová selfie kamerka.

O výkon se postará procesor Helio G86 od MediaTeku a 4GB RAM. Pro data má být připravena 128GB interní paměť. Samotné prostředí zajistí nejnovější Android 13 v takřka čisté podobě. Ostatně jak jsme u Motorol zvyklí. Zbývá doplnit, že kapacita baterie má být vcelku tradičních 5 000 mAh a podporováno bude 30W drátové nabíjení, což znamená, že celý telefon nabijete zhruba za hodinku.

Datum oficiálního představení ještě není známo, ale unikla evropská cena, která se má držet těsně pod hranicí 5 tisíc korun.