Hledáte základní telefon s novým Androidem pro nenáročného uživatele či pro vaše školou povinné dítě a rozhodně za něj nechcete utrácet vyšší tisíce korun? Zajímavou volbou je pak nová Motorola Moto G22, která za necelé 4 tisíce Kč nabízí Android 12, 90Hz displej, velkou baterii či podporu NFC pro bezkontaktní platby.

Již několik posledních let neplatí, že by levný telefon s Androidem přinášel majiteli více starostí než radosti. Doba pokročila, procesory se zlepšily a Google zapracoval na svém operačním systému. Důkazem toho je i nová Motorola Moto G22. Za sympatickou cenu spolehlivě pod hranicí 4 tisíc korun totiž nabízí zajímavou výbavu, která nenáročným uživatelům či dětem přiblíží svět chytrého telefonu a moderních funkcí. Jsou zde například schopné fotoaparáty, povedené a dobře fungující prostředí a jistě vítaná dlouhá výdrž.

Technické parametry Motorola Moto G22 Kompletní specifikace Konstrukce 164 × 74,9 × 8,5 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G37 , CPU: 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2022, Kč

Obsah balení: běžný standard

Tmavě laděná krabička skrývá 15W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Pokud nebudeme počítat klíček na otevření šuplíčku pro SIM karty, případně drobné návody, tak již nic dalšího výrobce nepřibalil.

Líbilo se nám nechybí nabíječka

Konstrukční zpracování: svěží a moderní vzhled

Cenově dostupný telefon nemusí vypadat jen jako chudý příbuzný. Moto G22 se v námi testovaném modrém provedení opravdu náramně povedla. Zadní strana působí příjemně leskle, ale zároveň je povrch lehce matný, což ve výsledku znamená, že otisky prstů nejsou téměř vidět. Modul s fotoaparáty vystupuje mírně nad okolní povrch, následkem čehož se mobil položený například na stůl kývá.

V ruce smartphone působí poněkud tlustším dojmem, avšak tloušťka je zcela průměrných 8,5 milimetrů. Důležité je tak spíše to, že se novinka Motoroly příjemně drží a není ani nijak těžká. Ergonomie se tedy povedla, což platí rovněž o tlačítkách na pravém boku. Jde samozřejmě o dvojtlačítko regulující hlasitost a klávesu pro odemykání telefonu. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, je její součástí i čtečka otisků prstů. Ta funguje poměrně svižně a spolehlivě.

Na těle nechybí ani 3,5mm jack na horní hraně a USB-C na spodní straně. Zpracování je příkladné a mezi levnými telefony platí Motorola Moto G22 za rozhodně bytelný a robustní stroj. Díky plastovým materiálům je také velká naděje, že když spadne, nestane se nic vážného.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

líbivý vzhled

spolehlivá čtečka otisků prstů

Displej: příjemný standard

Displeje se postupem času zlepšují i u telefonů z nižších cenových pater, důkazem budiž i Motorola Moto G22. Počítat můžete s příjemně vypadajícím IPS panelem o úhlopříčce 6,5" a navrch i 90Hz obnovovací frekvencí. To je velmi slušná sestava, kterou sice mírně kazí jen HD+ rozlišení, na druhou stranu u telefonů s cenou pod 4 tisíci korunami se vyšší rozlišení vyskytuje opravdu jen vzácně. Při běžné práci vás zmíněné rozlišení nijak limitovat nebude. S ohledem na použitou technologii se neočekává nasazení funkce Always-On.

Líbilo se nám solidní kvalita displeje

90Hz obnovovací frekvence

Zvuk: neoslní

Hudbu bude dobré poslouchat spíše ze sluchátek skrze 3,5mm jack, protože hlasitá reprodukce z jednoho repráčku nepotěší. Ano, je tu jen jeden reproduktor, a to na spodní hraně.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nijak nepřekvapí

U levnějšího telefonu se neklade velký důraz na výkon a nejinak je tomu i v dnešním případě. Moto G22 je vybavena procesorem MediaTek Helio G37 a 4GB operační pamětí. Jedná se o zcela běžný jev u telefon této cenové kategorie a při běžném používání mobilu rozhodně nedochází dech. Pohodlně zvládne i většinu tradičních her, které si stáhnete z obchodu Google Play. Pro vaše data je připravená 64GB interní paměť, ze které po prvním zapnutí zůstává přibližně 51 GB volných. Pakliže by vám to nestačilo, jsou podporovány až 256GB paměťové karty, což by cílovým uživatelům mělo většinou bohatě stačit.

Benchmark testy

Líbilo se nám podpora paměťových karet

Výdrž baterie: dosažitelné dva dny

Za nepatrně větší tloušťkou konstrukce stojí především velká baterie s kapacitou 5 000 mAh. Jedná se o lehký nadprůměr a telefon nám stabilně dokázal vydržet dva celé dny při aktivním používání, kdy nebyla nijak omezována konektivita. Při náročnějším používání, například s navigací či častějším focení, se i tak mobil dostával na více než 24hodinovou výdrž. Opětovné dočerpání energie je drátovou 15W nabíječkou otázkou zhruba 2 hodin a 15 minut. Nejde tak o žádného rychlíka, ale pokud nabíjíte přes noc, nijak to nepocítíte.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Konektivita: platby jsou možné

Motorola Moto G22 se chlubí poměrně bohatou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac s podporou pásma 5 GHz a USB-C. Bohužel se již nedostalo na 5G, ale to koncové uživatele zřejmě příliš trápit nebude. Mobil zvládá také pracovat se dvěma nanoSIM kartami a k všeobecné radosti se nejedná o hybridní slot. V praxi to znamená, že do dlouhého šuplíčku můžete naráz umístit dvě nanoSIM karty a navrch ještě paměťovou kartu.

Líbilo se nám podpora dvou SIM karet

Fotoaparát: působivých 50 Mpx

Smartphone dokáže poměrně mile překvapit sestavou fotoaparátů. V součtu na zádech nese čtyři, což je samo o sobě málo vídané. Hlavní snímač má vysoké 50megapixelové rozlišení a v automatickém režimu pracuje vždy se skládáním čtyř snímků do jednoho, výsledkem čehož jsou 12,5megapixelové fotografie. Jejich kvalita je více než ucházející a větší trable zaznamenáte až s ubývajícím světlem, kdy nastupuje šum a případně i jistá míra neostrosti, v závislosti na klidu vaší ruky.

Sekundární objektiv je s 8 megapixely ultraširokoúhlý a ačkoliv má vcelku vysoké rozlišení, jeho výsledky jsou rozporuplné. Postrádáme ostrost, která slábne směrem k okrajům. Zbylé dva snímače mají 2 megapixely a slouží k portrétním a makro snímkům.

Záznam videa je zde spíše jen jako nouzovka s Full HD rozlišením a 30 snímky za vteřinu. Ale pro sociální sítě či posílání videí přes WhatsApp či Telegram to postačuje.

Motorola Moto G22 (testovací video) – 1080p, 30 FPS

V případě selfíček se můžete opřít o služby 16megapixelové kamerky v průstřelu displeje. Kvalita je mezi konkurenty spíše lehce nadprůměrná, což rozhodně udělá radost.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám vysoké rozlišení

dobrá čelní kamerka

Nelíbilo se nám horší kvalita s ubývajícím světlem

Software: vynikající podpora

I letos je Motorola věrná takřka čistému Androidu 12. Po prvním zapnutí se dočkáte pouze Google aplikací a navrch aplikace Moto, která spravuje gesta či nastavení ambientního displeje. Optimalizace je velmi povedená a telefon funguje tak, jak má. Velmi příjemně nás Moto G22 překvapila podporou ze strany výrobce. Během testování dorazila nová bezpečnostní aktualizace platná k 1. červnu 2022. To mohou mnozí i výrazně dražší modely jen tiše závidět.

Líbilo se nám kvalitně odladěné prostředí

bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

nejnovější možný software

Zhodnocení

Mezi levnými telefony býval výběr vhodného adepta často velkou neznámou. Nízká cena nutila výrobce šetřit i na místech, která k tomu jsou nejméně vhodná. Zdá se však, že v poslední době se blýská na lepší časy a nová Motorola Moto G22 je zdárným důkazem. Velmi dobře vypadající telefon má slušný displej, obstojný výkon i poměrně kvalitně fotí. Co je však vůbec nejdůležitější, uživatel získá naprosto nejnovější prostředí, které je přehledné a dobře optimalizované. A to je více než zářivé barvy či nespočet fotoaparátů. Netřeba dodávat, že ačkoliv se najde mnohá konkurence, Motorola Moto G22 je připravena obstát se vztyčenou hlavou.

Konkurence

Možným konkurentem je Xiaomi Redmi 10C, které má velmi podobnou výbavu, ale mírně se liší vzhled a především prostředí MIUI, které někomu může sednout přeci jen o něco více.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi 10C 128+4 GB Rozměry 169,6 × 76,6 × 8,3 mm , 190 g Displej TFT IPS, 6,71" (1 650 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , 4×32,4 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB Akumulátor 5 000 mAh Kč

Zajímavou možností může být o něco starší Motorola Moto G31, která vás bude lákat na o něco výkonnější procesor a OLED displej. Na druhou stranu má starší Android a horší fotoaparáty.

Přejít do katalogu Motorola Moto G31 Rozměry 161,9 × 73,9 × 8,6 mm , 181 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 60 FPS Procesor MediaTek helio G85 , 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč 3 989 Kč

Posledním vybraným konkurentem je Realme C35, která je o pár set korun dražší. Láká rovněž na zajímavý vzhled a slušný displej. Výkon je obdobný, ale má méně fotoaparátů. Výraznější kaňkou na kráse je především starý Android.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme C35 128+4 GB Rozměry 164,4 × 75,6 × 8,1 mm , 189 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px Procesor Unisoc T616 , 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz