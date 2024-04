Fanoušci nebudou čekat? Samsung už kuchtí Galaxy S24 FE

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Fanouškovské edice různých zařízení jsou u Samsungu v posledních letech vcelku běžnou záležitostí. Nejvíce se proslavily telefony, které vznikly již v celkem třech vydáních, a to Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE a Galaxy S23 FE. Nespletli jsme se, z důvodu odlišného časového harmonogramu nejsou modely FE zpravidla spjaty s klasickými zástupci konkrétních řad, linie S22 tedy verzi FE neobdržela.

Poslední vydání Galaxy S23 FE bylo představeno loni v říjnu, avšak na českém trhu se objevilo až těsně před Vánoci. V tuto chvíli se již začíná hovořit o nástupci Galaxy S24 FE, například skrze saminsider.com. Ten nalezl budoucí model v nabídce britského operátora EE a byl prozrazen nejen název, ale také kódové označení SM-721U.

Prozatím není známa podoba telefonu, avšak bude do značné míry vycházet například z Galaxy S24. V případě výbavy se již nějaké spekulace objevily. Například gsmarena.com udává, že by novinka mohla mít 6,1" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Zmíněná úhlopříčka je zásadní a dává tušit, že by se telefon mezigeneračně zmenšil a dnešní optikou by patřil mezi vůbec nejmenší smartphony. Dále se očekává až 12GB operační paměť a dvě velikosti úložného prostoru: 128 a 256 GB. Bohužel jen to bohatší bude rychlejšího typu UFS 4.0, menší paměť má znamenat jen typ UFS 3.1.

Baterie by měla mít kapacitu 4 500 mAh, tedy oproti současnému modelu beze změny. Lze očekávat, že zachováno zůstane bezdrátové nabíjení i zvýšená odolnost. Odhadovat datum představení je nyní ještě předběžné, ale nebude to zřejmě dříve než opět v říjnu.