Používáte tyto powerbanky od Belkinu? Mějte se na pozoru, mohou být nebezpečné

Času od času se skoro každý výrobce potýká s nějakými problémy. Tentokrát smůla potkala značku Belkin, který produkuje řadu různého příslušenství. A právě několik jeho produktů se dostalo do potíží, které by v krajním případě mohli uživatele dokonce i ohrozit.
Dle oficiálních informací výrobce (viz belkin.com) se problémy týkají výrobků Belkin Auto-Tracking Stand Pro (MMA008) , Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (BPB002) a Playa USB-C PD Power Bank 20K (PB0003). Tyto tři produkty výrobce stahuje z trhu a vyzývá současné majitele, aby zkontrolovali, zda je nemají u sebe. Mají totiž výrobní vadu, která může vést k přehřátí součástí lithium-iontových článků, což by mohlo v krajním případě skončit požárem.
Jak zjistit, zda nemáte nebezpečné zařízení?
- Vyhledejte číslo modelu na zadní nebo boční straně zařízení Belkin. Pokud je vaše číslo modelu MMA008, BPB002 nebo PB0003, pokračujte bodem číslo 2. Pokud žádný z těchto produktů nemáte, nemusíte podnikat žádné kroky a můžete zařízení nadále používat.
- Vyhledejte sériové číslo, nebo doklad o koupi.
- Vyplňte formulář pro reklamaci stažení zboží na stránkách Belkin (viz belkin.mysite.com)
Vrátí mi výrobce peníze?
Ano, pokud máte jeden z výše pospaných produktů, výrobce vám vrátí celou částku, za kterou jste si zařízení zakoupili, buď v penězích, nebo kreditech v obchodě Belkin navíc s 20 % navíc na nákup v obchodě Belkin.
