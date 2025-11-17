mobilenet.cz na sociálních sítích

Používáte tyto powerbanky od Belkinu? Mějte se na pozoru, mohou být nebezpečné

Michal Pavlíček
2
Používáte tyto powerbanky od Belkinu? Mějte se na pozoru, mohou být nebezpečné
Fotografie: Belkin
  • Důvodem je výrobní vada, která může vést k přehřátí bateriových článků
  • Potíže se týkají dvou powerbanek a dobíjecího MagSafe držáku
  • Výrobce nabízí vrácení peněz a kompenzaci

Času od času se skoro každý výrobce potýká s nějakými problémy. Tentokrát smůla potkala značku Belkin, který produkuje řadu různého příslušenství. A právě několik jeho produktů se dostalo do potíží, které by v krajním případě mohli uživatele dokonce i ohrozit.

Belkin
Produkty Belkin, které mohou být problémové

Dle oficiálních informací výrobce (viz belkin.com) se problémy týkají výrobků Belkin Auto-Tracking Stand Pro (MMA008) , Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (BPB002) a Playa USB-C PD Power Bank 20K (PB0003). Tyto tři produkty výrobce stahuje z trhu a vyzývá současné majitele, aby zkontrolovali, zda je nemají u sebe. Mají totiž výrobní vadu, která může vést k přehřátí součástí lithium-iontových článků, což by mohlo v krajním případě skončit požárem.

Jak zjistit, zda nemáte nebezpečné zařízení?


  1. Vyhledejte číslo modelu na zadní nebo boční straně zařízení Belkin. Pokud je vaše číslo modelu MMA008, BPB002 nebo PB0003, pokračujte bodem číslo 2. Pokud žádný z těchto produktů nemáte, nemusíte podnikat žádné kroky a můžete zařízení nadále používat.
  2. Vyhledejte sériové číslo, nebo doklad o koupi.
  3. Vyplňte formulář pro reklamaci stažení zboží na stránkách Belkin (viz belkin.mysite.com)

Vrátí mi výrobce peníze?


Ano, pokud máte jeden z výše pospaných produktů, výrobce vám vrátí celou částku, za kterou jste si zařízení zakoupili, buď v penězích, nebo kreditech v obchodě Belkin navíc s 20 % navíc na nákup v obchodě Belkin.

belkin.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Prcko Prcko
Prcko Prcko
Důvodem je výrobní vede, která může vést k přehřátí bateriových článků

Vede nevede to sa tam nejaj nevovedlo 😉
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze