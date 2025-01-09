Nemáte tuhle powerbanku od Xiaomi? Ověřte si, zda u ní nehrozí nebezpečí požáru

Každému se občas něco nepovede a jeden malér nyní řeší Xiaomi. Týká se to nebezpečné powerbanky, která nese označení Xiaomi 33W 20000mAh a snadno ji poznáte třeba tak, že má do svého těla integrovaný kabel. U některých kusů může dojít za určitých podmínek dojít k přehřátí baterie a v krajním případě ke vzniku požáru. Což může být velice nebezpečné například ve chvíli, kdy byste powerbanku nechali někde bez dozoru.
Koho se problém týká?
Powerbanka Xiaomi 33W 20000mAh s integrovaným kabelem se prodávala po celém světě, dokonce i v České republice, kdy si ji můžete zakoupit třeba i dnes. Výrobce problém řeší svolávací akcí, kdy všem postiženým majitelům vrátí veškeré peníze. Označení modelu je PB2030MI a v případě modelů pro čínský trh mají být ohroženy kousky vyrobené mezi srpnem a zářím 2024.
Některé modely využívají specifický typ baterie s označením 126280 ve verzi 2.0, která může v některých případech být přehřátá a následně vzplanout. Xiaomi bohužel není konkrétní, o jaké podmínky se jedná a lze se tak domnívat, že se vše točí kolem teplot, kdy daná baterie například špatně snáší vyšší okolní teploty při nabíjení. Dle serveru Notebookchech (viz notebookcheck.com) se problém týká minimálně 146 891 kusů powerbank, avšak číslo může být s ohledem na globální problém ještě vyšší.
Co můžete dělat?
Xiaomi se ke všemu postavilo čelem a připravilo speciální webové stránky (viz mi.com), kde se nejen dozvíte vše důležité, ale především si rovnou rychle ověříte, zda právě váš konkrétní kousek není ten, který je závadný. V prvé řadě zjistěte, zda máte powerbanku Xiaomi 33W 20000mAh s integrovaným kabelem, a to v hnědé nebo modré barevné variantě.
Následně na powerbance musíte nalézt sériové číslo, které se nachází vždy na zadní straně, avšak konkrétní umístění se liší. Xiaomi na to myslí a připojilo obrazový návod, kde dané číslo najít. Jakmile jej naleznete, zadáte jej na dané webové stránce a ihned zjistíte, zda je váš kus v pořádku, nebo spadá mezi ty problémové. Dále už můžete powerbanku odnést do nejbližší prodejny, případně zažádat o navrácení pořizovací ceny.