Používáte aplikaci MyDyson? Výrobce se podělil o zajímavá data uživatelů

Na fZone.cz pro vás často recenzujeme produkty Dyson, mezi nimi i čističky vzduchu, respektive kombinované čističky a ventilátory/ohřívače. Většinu těchto produktů můžete ovládat vzdáleně skrze váš chytrý telefon díky aplikaci MyDyson, která je k dispozici pro iOS i Android. Aplikace v reálném čase zobrazuje úroveň znečištění domácnosti, aktuální teplotu či vlhkost. Možná jste se už někdy sami sebe ptali, k čemu Dysonu tato data jsou – to prozradil ve své nejčerstvější tiskové zprávě.

Co umí MyDyson?

Zpět ale k aplikaci MyDyson. Dyson si vyhrál už s designem uživatelského prostředí, oceňujeme, že většinu důležitých funkcí máte k dispozici na jeden klik, o čemž se můžete přesvědčit z přiložených screenshotů. Aplikace na pozadí v reálném čase sleduje kvalitu vzduchu ve vaší domácnost. Pokud čistička funguje v automatickém režimu, na pozadí se řídí také výkon čističky. Ne snad, že by toto konkurenční značky nezvládaly, ale u Dysonu to vypadá tak nějak elegantněji, co myslíte?

Aplikace MyDyson

Kromě toho, že aplikace v reálném čase ukazuje kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti, můžete se podívat na to, jak se kvalita vzduchu v čase vyvíjela. Nejde přitom jen o částice PM2,5, ale i PM 10 a u většiny čističek také o VOC (těkavé látky). Ty nejnovější čističky vzduchu Dyson si navíc poradí i s formaldehydem, který je součástí laků, barev nebo třeba mořidel, setkat se s ním můžete i u zcela nového nábytku.

Do aplikace MyDyson můžete přidat i další výrobky: jak pro úpravu účesu, tak vysavače. Aplikace poté přinese i různé návody, kterými se můžete inspirovat. O tom však až zase někdy příště.

Co prozradila data z aplikace MyDyson?

Nejdříve trocha teorie. Dyson začal zkoumat data uživatelů, aby mohl kvalitu ovzduší vyhodnotit, samozřejmě jen ta data, ke kterým dal uživatel v rámci aplikace přístup. Projekt Dyson Global Connected Air Quality Data analyzoval celkem 3 441 953 vzorků, samozřejmě globálně, v České republice přesáhl počet připojených čističek užívaných pro kalkulaci 3 100 kusů. Zkoumaná kvalita vnitřního ovzduší však vychází z umístění čističek Dyson v domácnostech. Údaje o kvalitě vzduchu v interiéru jsou získávány z čističek Dyson Purifiers, které jsou připojeny k aplikaci MyDyson a jsou pouze v monitorovacím režimu – to znamená, že aktivně nečistí prostor. To sice snižuje velikost vzorku pro výpočet, ale datoví specialisté společnosti Dyson si mohou být jisti, že jde o přesné zobrazení kvality vzduchu ve skutečných domácnostech bez vlivu aktivního čištění vzduchu čističi Dyson.

Z velkého množství dat se datoví vědci společnosti Dyson zaměřili na údaje o částicích PM2,5 a těkavých organických látkách a analyzovali měření od 1. ledna do 31. prosince 2022. Údaje jsou přístroji sbírány každou 1 minutu. Všechny přístroje nejsou zapnuty 24 hodin denně, každý den v roce. Údaje jsou proto váženy podle toho, jakou část daného časového rámce je každý přístroj zapnutý, připojený k aplikaci MyDyson a zaznamenávající údaje. Pokud je například čistička vzduchu připojena k aplikaci MyDyson pouze 6 měsíců v roce, má nižší váhu než přístroj připojený celoročně.

Při analýze hodnot částic PM2,5 se ukazuje, že znečištění vnitřního ovzduší je ve většině zemí vyšší než znečištění venkovního vzduchu. Pro Českou republiku je měsícem s nejznečištěnějším ovzduším v interiéru březen, kdy 639 připojených čističek zaznamenalo průměrnou hodnotu znečištění částicemi PM2,5 19,64 μg/m³, nejčistší vzduch je naopak v červenci, kdy byla průměrná hodnota u 772 čističek 7,6 μg/m³.

Při globálním pohledu na údaje z připojených čističek Dyson v průběhu roku 2022 se při sestavování žebříčku zemí podle průměrné úrovně PM2,5 objevily překvapivé výsledky. Zatímco Indie a Čína obsadily první dvě místa, pravděpodobně díky vztahu mezi kvalitou vnitřního a venkovního ovzduší, Rumunsko je na 6. místě, Itálie na 8. místě, Polsko na 9. místě a Rakousko na 10. místě. Spojené království (22. místo) předstihlo Spojené státy (26. místo), Kanadu (27. místo) a Austrálii (28. místo), ale Německo a Francie se umístily výše, na 20., resp. 22. místě.

Roční průměry PM2,5 ve vnitřních prostorách ve všech sledovaných zemích překročily roční doporučenou hodnotu WHO pro PM2,5 (5 µg/m³) – v Indii dokonce 11krát, v Číně 6krát, v Turecku a SAE 4krát a v Jižní Koreji, Rumunsku, Mexiku, Hongkongu SAR a Itálii 3krát. Evropskou zemí s nejvyšší hodnotou PM2,5 je Turecko, za ním následuje v Evropě Rumunsko (6. místo), Itálie (9. místo) a Španělsko (14. místo).

Na rozdíl od PM2,5 jsou to evropské země, kde byly podle čističek Dyson zaznamenány nejvyšší roční hodnoty VOC. Na prvním místě žebříčku je Rakousko, následované Rumunskem, Německem, Švýcarskem, Polskem a Tureckem. Itálie se objevuje na 8. místě a Irsko na 10. místě. Mnoho zemí, které se umístily na vysokých příčkách v případě průměrných ročních hodnot PM2,5, se neobjevilo na vysokých příčkách v případě těkavých organických látek. Jsou to například Thajsko, Spojené arabské emiráty, Malajsie a Jižní Korea, které se nenacházejí ani v první polovině zemí podle ročních emisí VOC. Ve skutečnosti se výše umístily USA, Francie, Španělsko a Dánsko. Ve 30 z 37 zkoumaných zemí byly hladiny PM2,5 ve vnitřních prostorách nejvyšší ve večerních a nočních hodinách, což se shoduje s dobou, kterou většina lidí tráví čas doma, místo aby byli v práci, ve škole nebo jinde.

Během typického 24hodinového období byla v několika zeměpisných oblastech více než 50 % dne překročena doporučená denní expozice pro PM2,5 Světové zdravotnické organizace (15 µg/m³). Mezi tyto země patří Čína, Indie, Jižní Korea, Mexiko, Spojené arabské emiráty a Turecko.

Celosvětově pouze 8 % čističek Dyson je po více než tři čtvrtiny času zapnuto v automatickém režimu, kdy přístroj neustále monitoruje kvalitu ovzduší a automaticky reaguje na měnící se úroveň znečištění. To naznačuje, že přístroje Dyson v domácnostech po celém světě nejsou využívány k automatickému řízení událostí spojených se znečištěním vzduchu v interiéru. V podílu čističek v automatickém režimu vedou Spojené státy (14 %).

Rekapitulace: s kvalitou vzduchu v našich domácnostech to není ideální

Jde vám ze všech těch informací hlava kolem? Nedivíme. V následujícím přehledu jsme pro vás shrnuli klíčové informace: