Dyson většina z nás zná jako výrobce špičkových vysavačů, čističek vzduchu, případně vysoušečů rukou. S příchodem netradiční chiméry kombinující sluchátka a přenosnou čističku vzduchu se však britský výrobce začal věnovat také kategorii audia. V dnešním testu se proto podíváme na čistokrevná sluchátka OnTrac.

Produkty značky Dyson jsou proslulé inovativním přístupem a ikonickým designem. V tomto duchu přicházejí i sluchátka OnTrac, která zaujmou na první pohled. Jak se osvědčila při dlouhodobém testování?

Technické parametry Dyson OnTrac

Hmotnost 451 g Připojení Bluetooth 5.0 Kodeky SBC, AAC, LHDC Výdrž (dle výrobce) až 55 h Doba nabíjení 4 h Obsah balení sluchátka, nabíjecí USB-C/USB-C kabel, pouzdro

Konstrukční zpracování: to je tedy něco

Dyson OnTrac dorazí v prémiovém balení, které obsahuje kromě „skořápky“ fungující jako krabička samotných sluchátek také separátní pouzdro. Do něho stačí sluchátka zasunout a bezpečně je tak přenášet na cestách. Líbí se mi, že toto pouzdro tvoří dvě pevné části spojené elastickým materiálem, tudíž po vytažení sluchátek „splaskne“ a nezabírá zbytečně místo.

Samotná sluchátka pak využívají prémiové materiály, jako je kov, a působí velmi robustně. Kromě originálního designu je jejich předností také možnost vyměnit kryty i polstrování náušníků a kombinovat různé barvy. Testované provedení kombinující fialovou, šedou a měděnou pak vypadá velmi hezky naživo a snad i na přiložených fotografiích. Důležitý je však také komfort během nošení, který je špičkový. Polstrování je příjemně měkké (avšak ne příliš) a potah z mikrovlákna příjemný na dotek. Sluchátka jsou navíc konstruována tak, aby již jen pasivním způsobem velmi dobře odhlučnila okolní prostředí.

Za nevýhodu lze naopak považovat fakt, že Dyson OnTrac nelze nosit na krku jen tak, čímž mám na mysli situaci, kdy zrovna neposloucháte, ale sluchátka si zkrátka necháte spočívat na krku. V takovém případě totiž nepříjemně tlačí bez ohledu na to, jak moc jsou povytažená. Další slabinou je hmotnost 451 gramů, která je relativně vysoká a konkurence je na tom lépe, třebaže může působit méně prémiově.

Líbilo se nám komfort nošení

kvalitní zpracování

různá barevná provedení

Nelíbilo se nám nelze je pohodlně nosit na krku

vyšší hmotnost

Zvuk: parádní poslech

Ačkoliv Dyson není vyloženě společností zaměřenou na audio produkty, dokázala již nasbírat poměrně velké know-how v této oblasti a promítnout jej také do sluchátek OnTrac. Za necelých 13 tisíc Kč získáte parádní přednes, který potěší sytým zvukem s pěkně výraznými basy, špičkovým podáním výšek i správně oddělenými středy. S OnTrac jsem zkoušel poslouchat hned několik hudebních žánrů a vždy jsem byl spokojen. Vyloženě audiofilové však mohou postrádat možnost hudebního přenosu přes 3,5mm jack, kterým OnTrac vybavena nejsou.

Dyson OnTrac navíc nejsou jen o zvuku, ale také o schopnosti potlačit okolní ruch. Chlubí se tím, že by měla být nejlepší ve své třídě, což je podle mého názoru až příliš ambiciózní tvrzení, nicméně to nic nemění na tom, že si vedou velmi dobře. Sluchátka jsem používal v různě rušných prostředích a okolní ruch dokážou skutečně velmi dobře odfiltrovat. Nejlépe se jim to pochopitelně daří spíše u nižších frekvencí, docela dobře však zvládají i ruchy, jako je například zvonění tramvaje, troubení aut atp. Na práci v kavárnách, případně v kanceláři, jsou pak jako dělaná, protože tento typ ruchů odfiltrují dokonale. Z kodeků neschází SBC, AAC a LHDC.

Líbilo se nám špičkový zvuk

vysoce schopné potlačení okolního ruchu

Funkce a ovládání: vždy po ruce

Sluchátka lze kromě aplikace MyDyson ovládat rovněž skrze tlačítka, na levém sluchátku je vypínací tlačítko (také USB-C) a na pravé straně pak miniaturní joystick, s jehož pomocí můžete přepínat skladby, měnit hlasitost, případně spouštět/zastavovat přehrávání. Poklepáním na sluchátka (vnější stranu) pak můžete měnit režimy propustnosti zvuku. K dispozici je transparentní režim (nastavitelný na úplnou transparentnost, případně sníženou), dále režim izolace (s možností úplné/snížené izolace) a také možnost jakékoliv potlačení hluku či naopak transparentní režim deaktivovat, což lze ale provést pouze skrze aplikaci.

Screenshoty z aplikace MyDyson

V případě, že máte aktivovaný režim izolace či transparentnosti, je slyšet jemný šum, který ale není nijak nepříjemný, při deaktivaci pak tento šum zmizí. Kromě toho lze v aplikaci dohledat pěkně zpracované návody či ukazatel expozice hluku, který je velmi zajímavý. Stejně jako můžete v aplikaci Dyson sledovat úroveň znečištění vzduchu v propojení s kompatibilní čističkou vzduchu, můžete v tomto případě sledovat úroveň zvukového smogu, který vás obklopuje. Sluchátka rovněž zvládají automaticky detekovat nasazení na hlavu, případně jejich sundání. Také jim nechybí schopnost upozornit na příliš hlasitý poslech, co však překvapivě postrádají, je multi-point připojení. Vzhledem k ceně absence této funkce zamrzí. Zajímavostí je pak, že po sejmutí krytu, můžete na těle sluchátka spatřit senzor, u něhož je uvedené, že se jedná o senzor kvality vzduchu. Žádnou takovouto funkcí však v tuto chvíli sluchátka nedisponují. Možná se jí tedy dočkáme v budoucnu, kdo ví...

Líbilo se nám povedená aplikace

ukazatel zvukového „smogu“

Nelíbilo se nám neumí multi-point připojení

Výdrž baterie: za pár minut několik hodin poslechu

Dyson OnTrac nabídnou také velmi dlouhou výdrž na nabití. Výrobce konkrétně uvádí až 55 hodin na plné nabití. Při kumulovaném poslechu jsem se dopočítal minimálně 40 hodin na plné nabití, výdrž je tedy rozhodně špičková. Navíc lze za pouhých 30 minut nabíjení získat až 9 hodin poslechu, za 10 minut pak 2,5 hodiny.

Líbilo se nám špičková výdrž na nabití

rychlé nabíjení

Zhodnocení

Dyson OnTrac jsou sluchátka pro náročné, kteří touží po kvalitním zvuku se špičkovým potlačením hluku, ale také pro všechny, kteří hledají něco neotřelého a originálního ve světě audio produktů. Za nevýhodu lze považovat nepohodlí při nošení na krku a také absenci multi-point připojení. Zamrzet by mohla také vyšší hmotnost, ačkoliv je nutné zdůraznit, že hmotnost sluchátek je dobře rozložena a nebolel mě z nich krk ani po delším používání. Kuriozitou je pak nepochybně senzor pro analýzu kvality ovzduší, který však minimálně v tuto chvíli nelze používat.

Konkurence Sony WH-1000XM5 nabídnou lepší ANC i o něco vyšší kvalitu zvuku, navíc jsou levnější a neschází jim praktický 3,5mm audiokonektor. Jejich výhodou je rovněž nižší hmotnost, modernější konektivita a větší množství doplňkových funkcí. Sluchátka Dyson mají naopak delší výdrž a nepochybně také zajímavější design. Přečtěte si také Sony WH-1000XM5 Velmi zajímavou alternativou jsou Sennheiser Momentum Wireless 3. Nabídnou skvělé zpracování i výbornou kvalitu poslechu, kterou doplňuje povedené aktivní potlačení okolního hluku Přečtěte si také Recenze Sennheiser Momentum Wireless 3 – Když se spokojíte s tím nejlepším

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz