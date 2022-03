Vyzkoušeli jsme staronový iPhone SE (2022). Má ještě čím zaujmout?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Právě se mi do rukou dostal nový iPhone SE. Na první pohled sice vypadá identicky jako model z roku 2020, ale uvnitř skrývá pár nových překvapení. A že držím ten nový, ne starý, mi prostě budete muset věřit.

Za zapůjčení Apple iPhonu SE (2022) děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si jej můžete zakoupit.

Zkusili jsme iPhone SE (2022) – první dojmy

Právě dnes se začal model SE nesoucí označení aktuálního roku prodávat. A jak už je na první pohled jasné – tento kousek si nekoupíte, pokud chcete do světa vykřičet, že máte nový telefon. Stále vychází z iPhonu 6, který vyšel již před osmi lety. Rozměry a finální design pak vychází z iPhonu 8. To znamená 4,7" displej, velké rámečky nahoře i dole a... samozřejmě nechybí dosud populární Home Button. Pokud vám u nových iPhonů chybí, toto je asi poslední příležitost, jak se k němu dostat.

V ruce však telefon působí dobře. Vždyť je to vážně kompaktní zařízení, kdyby nebylo rámečků, ale celou plochu by zabral displej, asi by se jednalo o můj nový oblíbený telefon. Každopádně, boky jsou příjemně zakulacené, 148 gramů v ruce sotva pocítíte a kovový rám se skleněnými zády je prostě precizně udělaný.

Když pominu, že je displej malý a psaní na něm je o poznání těžší, prohlížení webu není nic moc a i ta videa jsem už zvyklý vídat na větší obrazovce, tak je to navíc panel nepříliš moderní. IPS LCD se světelností 600 nitů a 60Hz obnovovací frekvencí dnes neoslní vážně nikoho.

Ale pojďme k něčemu pozitivnějšímu. Přestože v mnoha ohledech tento mobil působí zpátečnicky, uvnitř najdete stejný procesor, který tepe i v nejnovějších iPhonech 13. Tedy A15 Bionic, který se vám postará o přehršel výkonu na veškeré hraní her a náročné používání. Zároveň díky němu telefon bude v pohodě stíhat i třeba za pět let. Vedle toho však nabídne zlepšení tam, kde hardware zaostává.

Například fotoaparát zůstal nezměněn. Na zadní straně najdete stále jednu čočku 12megapixelového snímače. I přesto by měly být snímky lepší. Nový procesor totiž zvládne nové triky v podobě vylepšeného HDR či technologie Deep Fusion. Níže můžete vidět první fotky.

Největší předností však samozřejmě bude operační systém. Koupit si levný Android můžete, ale v případě iOS to máte těžší. A nový SE je vaší nejlevnější vstupenkou do světa Applu. A zatímco zvenku je telefon starý, uvnitř najdete to nejnovější. Detailněji se na smartphone a jeho systém podíváme v plnohodnotné recenzi, protože ho již nyní začínáme testovat. Tam si více řekneme o baterii, který by rovněž měla být o něco lepší, nebo právě o fotografiích.

Vy si telefon můžete již dnes koupit za cenu od 12,5 tisíc korun, ale nejlépe uděláte, když si počkáte na naši recenzi.