Pornografie na zpravodajských webech ukazuje nečekaná rizika vkládaných videí

Fotografie: Charles Deluvio, unsplash.com

Vkládaná neboli „embedovaná“ videa jsou běžnou součástí internetu a potkat se s nimi můžete i například tady na mobilenetu. Namísto složitého řešení, jak dostat na server svoje video, mohou provozovatelé stránek sáhnout po nějaké ze služeb pro sdílení videí. Součástí její nabídky obvykle je možnost vygenerování krátkého kódu, který vložíte na své stránky. Třeba když vám chceme ukázat, jaké bylo vůbec první video nahrané na YouTube.

Ve své podstatě je to velice zdařilý způsob výhodný pro obě strany. Majitel stránek se nemusí starat o náročný hosting a další technologické problémy, provozovatel videoserveru tak získá více zhlédnutí a příjem z reklamy. V žurnalistice je to navíc elegantní způsob, jak citovat nejrůznější zdroje. Jenže všechno má své ale. Jak informuje vice.com, mezi provozovateli mnoha amerických serverů zavládla panika, jelikož se jejich stránkách začala objevovat tvrdá pornografie. Problém se týkal i tak zvučných jmen, jako je The Washington Post nebo New York Magazine.

Tentokrát však nešlo o hack, ale o mnohem prozaičtější příčinu. Mezi lety 2014 a 2017 existoval videoserver Vid.Me fungující na podobném principu jako YouTube. Jeho konkurenci však nedokázal vzdorovat moc dlouho. Jeho doména byla prodána provozovateli pornografické sítě 5 Star HD Porn. Ten pak po letech sáhl i po systému pro zveřejnění videí, který však naplnil svým vlastním obsahem. Proto se mezi regulérním zpravodajským obsahem najednou začala objevovat ta nejtvrdší pornografie. Protože se nový majitel k celé kauze nevyjádřil, zůstává otázkou, jestli to udělal schválně, nebo se jednalo o politováníhodný omyl.