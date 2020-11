TikToku konkuruje nová funkce Snapchatu! Jmenuje se Spotlight

Uspěchaná doba si žádá rychlý obsah, který přináší například čínská aplikace TikTok. Ta byla vytvořená ke sdílení krátkých videí. Poté, co úspěšně obletěla svět, Instagram její koncept napodobil a představil vlastní funkci zvanou Reels fungující na podobném principu. A protože se říká: „do třetice všeho dobrého“, na řadě je Snapchat.

Introducing Spotlight 🔦



The best of Snapchat. Sit back and take it all in, or submit your video Snaps and you could earn a share of more than $1,000,000 a day. Happy Snapping!https://t.co/U7eG7VNJqk pic.twitter.com/mxGWuDSdQk