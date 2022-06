Pokuta australské pobočce Samsungu varuje, že voděodolnost telefonů má své limity

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Voděodolnost telefonů je kontroverzní téma už od doby, kdy se tato funkce začala masově prosazovat. Paradoxně to přispělo k tomu, že se „utopilo“ mnohem více telefonů než v dobách, kdy takovou ochranu neměly a každý je držel od vody co nejdál. Nyní mezi uživateli panuje mnoho omylů, mýtů a pověr, co vlastně jejich telefon zvládne. Kupříkladu takový nejrozšířenější stupeň ochrany IP68 – podle definice má takový přístroj zvládnou ponoření do hloubky 1,5 metru až po dobu 30 minut. Může se to zdát hodně, ale ďábel se ukrývá v detailech: voda musí být sladká, bez přidaných chemikálií a ponoření je provedeno velice pomalu a opatrně.

Racionální přístup je tak brát i IP68 jako poslední záchranu pro případ kontaktu s kapalinou, ne jako výzvu pro vodní hrátky v bazénu s chlorovanou vodou nebo dokonce v moři. Smutné však je, že k takovému jednání často vybízejí přímo marketingová oddělení nejrůznějších výrobců. To se také stalo předmětem sporu mezi ACCC, což je australský úřad pro ochranu práv spotřebitelů, a tamní pobočkou firmy Samsung. Konkrétně šlo o devět různých inzerátů uveřejněných na sociálních sítích a webech. Ty ukazují používání telefonů v bazénech nebo v moři, když například vybízejí pořizování podvodních selfie.

Hvězdičky u textů v inzerátech jsou častým nešvarem, a to i na druhém konci světa.

Agresivní chemikálie používané v bazénech nebo mořská sůl však mohou velice snadno způsobit korozi některých částí, zejména pak nabíjecího portu, který pak nefunguje správně. Právě to bylo bylo častým předmětem stížností uživatelů na komisi, která se posléze začala problémem zabývat. Výsledkem je pokuta pro Samsung ve výši 14 miliónů australských dolarů (asi 227 miliónů korun). A to konkrétně za to, že ve svých inzerátech lhal o vlastnostech svých produktů. Jednalo se konkrétně o Samsung Galaxy S7, S7 Edge, A5 (2017), A7 (2017), S8, S8 Plus a Note 8. V Austrálii bylo mezi lety 2016 a 2018 prodáno více než 3,1 milionu těchto telefonů Galaxy.

Případ je tak varováním nejen pro nejrůznější marketingová oddělení, ale i pro samotné uživatele, zvláště pak před letní sezónou dovolených a pobytů u vody. Pokud plánujete, že váš přístroj přijde nebo by mohl přijít do kontaktu s kapalinou, není dodatečná ochrana od věci.