Pojištění AppleCare+ se dále rozšiřuje do Evropy. Kolik si za něj Apple účtuje?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zatímco na našem trhu je běžná dvouletá záruka na přístroje zakoupené spotřebitelem (stejně jako v jiných zemích EU), na území USA je výrobce zákonem povinen poskytnout pouze jednoletou záruční lhůtu. V případě Applu se tato záruka označuje vznosně jako AppleCare, je přenosná a vztahuje se na závady nezaviněné uživatelem. Pokud si však zákazníci chtějí připlatit za pocit bezpečí a v případě potřeby i méně nákladnou opravu zaviněnou přímo uživatelem, mohou sáhnout po službě AppleCare+, případně „AppleCare+ with Theft and Loss coverage“, tedy včetně pojištění proti odcizení a ztrátě. Nyní se tyto vylepšené záruky dostávají do třech nových evropských zemí – Francie, Itálie a Španělska.

A před čím konkrétně dokáže AppleCare+ spotřebitele v daných regionech ochránit? Začněme cenou samotné služby, která je v případě iPhonů 13 Pro a 13 Pro Max 229 eur, tedy zhruba 5 700 Kč jednorázově na dobu dvou let, případně 11,49 eur měsíčně (zhruba 285 korun). Níže si můžete prohlédnout kompletní tabulku cen pro všechny podporované modely iPhonů.

AppleCare+

K dispozici je však také služba AppleCare+ with Theft and Loss coverage, která kromě náhodného poškození chrání rovněž před odcizením či ztrátou zařízení. Tuto vylepšenou verzi AppleCare+ lze představit na příkladu dostupném na macrumors.com. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení iPhonu 13 Pro Max a zákazník využívá AppleCare+ with Theft and Loss coverage, může si zažádat o náhradu za poplatek 129 eur (cca 3 200 korun) namísto toho, aby si musel uhradit plnou cenu odpovídající zhruba desetinásobku zmíněného poplatku. Pojištění ve všech zemích zajišťuje společnost AIG a kompletní podmínky si můžete přečíst na apple.com.

AppleCare+ with Theft and Loss coverage