Pokud máte zálusk na chytré hodinky, které nabídnou opravdu hodně, ale jdete do mdlob, když vidíte ceny modelů od Samsungu či Applu, máme pro vás dobrou zprávu – alternativa existuje. Například hodinky CMF Watch Pro nabídnou zajímavou kombinaci funkcí, přesto je pořídíte i pod hranicí 2 tisíc korun. Zda je nízká cena vykoupena i výraznými ústupky, to prozradí dnešní recenze.

Je to už nějaká doba, kdy jsme vám přinesli první dojmy na hodinky Watch Pro od CMF, tedy značky, která spadá pod Nothing. Doufali jsme, že se hodinky během následujících týdnů začnou oficiálně prodávat i na tuzemském trhu, stále však čekáme.

To však neznamená, že by si nezasloužily vaši pozornost, stále existuje možnost objednat je ze zahraničí, například z Amazonu. Vzhledem k tomu, že hodinky testujeme již několik týdnů, rozhodli jsme se přinést podrobnou recenzi.

Technické parametry CMF Watch Pro Kompletní specifikace Konstrukce 46,9 × 39,9 × 12,9 mm , 30,4 g , odolnost: IP68 Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,96" (410 × 502 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 340 mAh , nabíjení: ? Dostupnost Q4 2023, 1 300 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Nothing si zakládá na opravdu zajímavém prodejním balení a CMF na to jde podobně – ještě aby ne, když jde stále o značku pod taktovkou Nothing. Namísto obyčejné krabičky obdržíte tenký „výlisek“ z tvrzeného papíru, ve kterém se nachází prohlubeň pro pásek, tělo hodinek + krátkou USB-A nabíječku s kovovými piny na druhé straně. Dostalo se i na základní dokumentaci, avšak prozatím pouze v angličtině. Už nad samotným balením musel výrobce přemýšlet a nám se líbí.

Líbilo se nám elegantní balení

Konstrukční zpracování: hliník a pásek dle libosti

Aby vám výrobce zpestřil výběr, CMF Watch Pro můžete pořídit hned ve dvou provedeních pouzdra: to může být buď z matného tmavého hliníku, případně ve variantě s hliníkovým rámečkem a PVD lesklým povrchem, díky kterému jsou hodinky o něco výraznější. Pokud si, stejně jako my, vyberete tmavý hliník, na výběr máte mezi modrošedým silikonovým páskem Ash Gray a tmavě šedým páskem Dark Gray. Oranžový pásek je pak spjat s lesklou variantou s PVD povrchem. Tato varianta se nám líbí asi více, ovšem bude méně praktická, minimálně co se týká zachytávání škrábanců. Zadní strana se senzorem tepové frekvence a SpO2 pro měření saturace kyslíkem je plastová, nejde tedy o antibakteriální keramiku nebo speciální sklo, ale vzhledem k ceně se to dá očekávat.

Rozměry pouzdra činí 46,9 × 39,9 x 12,9 mm, hmotnost hodinek bez pásku je 30,4 g, jde tedy o velmi příjemné hodnoty. Díky univerzálnímu tvaru, designu a nízké hmotnosti padnou jak pánům, tak dámám. Potěší navíc, že se CMF nepouštělo do experimentů s pásky, ty mají standardní šířku úchytu 22 mm s rychloupínacím mechanismem, můžete si ovšem nainstalovat téměř jakýkoliv, stačí dodržet šířku. Tělo hodinek je odolné dle IP68, takže déšť či ponoření ve vaně jim nijak neublíží, bohužel však na plavání už hodinky vhodné nejsou.

Na pravém boku je jediné kulaté tlačítko, které slouží pro vstup do menu, otočná korunka bohužel chybí. Pod tlačítkem se nachází výstup hlasitého reproduktoru + mikrofon, díky kterému můžete skrze spárované zařízení vyřizovat hovory.

Design je univerzální, ale povedený.

I přestože CMF Watch Pro patří mezi nejlevnější chytré hodinky, které jsme na mobilenet.cz testovali, kvalita zpracování je velmi dobrá, díky hliníkovému rámečku je tělo pevné, výměna pásků velmi snadná a univerzální design zaujme prakticky každého. I díky tomu bych se je nebál vzít si je, samozřejmě s vhodným páskem, i do společnosti.

Líbilo se nám univerzální a líbivý design

kvalita zpracování

snadná výměna pásků

odolné dle IP68

příjemné rozměry i hmotnost

Displej: AMOLED na palubě

Na přední straně hodinek se vyjímá vcelku rozměrný displej s úhlopříčkou 1,96", je typu AMOLED a disponuje jasem 600 nitů. Displej je za běžného dne velmi dobře čitelný. Pokud se ptáte na rámečky, ano, jsou tu a nejsou zrovna malé – pokud si však nastavíte vhodný ciferník, nebudou vás zbytečně rozptylovat. Rozlišení je opravdu špičkové, činí 410 × 502 pixelů, jemnost díky tomu dosahuje 332 PPI. Rozlišení je identické jako u Apple Watch Ultra 2 za 23 tisíc korun, že by malá provokace?

Dodáme, že displej podporuje Always-On, který je plně přizpůsobitelný a nabízí až 8 různých ciferníků, senzor okolního jasu bohužel chybí – jas tak musíte regulovat manuálně skrze malý posuvník – bohužel regulace nejde plynule, ale v rámci několika kroků. Pokud nechcete, aby se hodinky automaticky uspaly, můžete vynutit rozsvícení displeje po dobu 5/10/15/20 minut. K dispozici je rovněž dobře fungující gesto probuzení displeje zvednutím zápěstí, to už však považujeme za naprostou samozřejmost. Zmínili jsme ciferníky, hodinky jich mají v doprovodné aplikaci k dispozici širokou nabídku, jsou navíc uživatelsky přizpůsobitelné. CMF si hraje s černými a oranžovými odstíny, což nám trochu připomíná ciferníky Hermès pro Apple Watch. Nebýt chybějícího senzoru okolního jasu, jsme maximálně spokojeni.

Líbilo se nám rozměrný AMOLED panel

špičkové rozlišení

vysoký maximální jas

podporuje Always-On

široká nabídka ciferníků

Nelíbilo se nám bez automatické regulace jasu

Systém a výkon: jednoduše a přehledně

Proprietární systém hodinek (v našem případě ve verzi V11.0.0.50) je vcelku přehledný, například nabídku aplikací si můžete přizpůsobit do mřížky, případně jako seznam položek pod sebe. Prostředí hodinek je kompletně lokalizované do češtiny, až na výjimku v podobě některých ciferníků, hodinky spolupracují s iOS i Androidem. Bezproblémová konektivita je zajištěna pomocí Bluetooth 5.3. Z aplikací je dostupný například budík, minutka, stopky, ovládání hlasového asistenta v zařízení, ovládání hudebního přehrávače, nechybí ani vzdálená spoušť fotoaparátu, případně aplikace pro předpověď počasí a dechové cvičení.

Doplníme, že kromě menu aplikací jsou k dispozici i rychlí zástupci – swipnutím směrem dolů zobrazíte rychlé zástupce, swipnutím zespodu nahoru poté notifikace. Vlevo a vpravo od domovské obrazovky jsou zástupci nejpoužívanějších aplikací, tedy například Telefon, Spánek, Počasí, Srdeční tep a Aktivita, lze je přeskládat a obměnit dle preferencí.

Dodáme, že díky přítomnosti mikrofonu a reproduktoru můžete vyřizovat i hovory, hodinky ale slouží jen jako prostředník mezi telefonem a vámi, protože eSIM nepodporují. CMF se chlubí, že hovory jsou čistější díky AI detekci ruchů, které v reálném čase potlačují. Samozřejmostí jsou také notifikace, které CMF Watch Pro zobrazí, bohužel na ně však nelze zareagovat.

Pro správu hodinek a sledování všech aktivit slouží aplikace CMF Watch, kterou si můžete sáhnout zdarma z App Store i Obchodu Play. Oceňujeme, že je aplikace přehledná a designově velice povedená, jak má Nothing ve zvyku.

Líbilo se nám přehledné prostředí

kompatibilita s iOS a Androidem

dostatek aplikací v základu

možnost hovorů

Výdrž a nabíjení: slušné výsledky

Hodinky jsou osazeny akumulátorem s kapacitou 340 mAh a Nothing slibuje výdrž okolo 13 dní běžného používání. My jsme se běžně dostávali na hodnoty kolem 11 dní, a to jsme hodinky opravdu nijak nešetřili. Osobně si myslím, že při ne tak častém používání nebude problém dosáhnout slibovaných 13 dní, možná celých dvou týdnů na jedno nabití. Pokud vás zajímá, jak dlouho vydrží hodinky telefonovat skrze Bluetooth, troufneme si tvrdit, že déle než vy – celých 18 hodin.

Plné nabití hodinek z 0 do 100 % zabere zhruba 1 hodinu a 45 minut, tedy nic, co by vás mělo překvapit. Pro případ, že chcete vybíjení baterie co nejvíce omezit, je zde i možnost aktivovat úsporný režim, který výdrž na nabití ještě prodlouží. Výtku máme však ke stylu nabíjení, to je zajištěno pomocí magnetického podlouhlého puku s piny, jenž nedrží zrovna ideálně a velmi snadno jej z těla hodinek strhnete, ideální by bylo nahradit toto řešení nabíjecí kolébkou.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž baterie

Sportovní a zdravotní funkce: na své si přijdou i sportovci

CMF Watch Pro se chlubí integrovaným čipem pro komunikaci se satelity několika různých poskytovatelů (GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou) a přenost považuji za velice dobrou. Kupříkladu, trasu dlouhou 3,5 km CMF Watch vyhodnotily jako trasu dlouhou 3,45 km. Nabídka sportovních aktivit je pak opravdu velice bohatá, ovšem počítejte s tím, že mnoho režimů si je velice podobných, jak je tomu u podobných hodinek běžné. V nabídce cvičení pak najdeme režimy chůze, venkovní běh, horská túra, turistika, přespolní běh, lyžování, snowboarding, běh na lyžích, posilování, schodišťový stepper, běžecký pás, HIIT, kondiční cvičení, jóga, Pilates, CrossFit a mnohé další, celkem je totiž k dispozici 110 sportovních režimů. Ne všechny jsou dostupné přímo v hodinkách, ale ty nejpoužívanější si můžete uložit mezi oblíbené skrze aplikaci CMF Watch.

Nechybí monitoring srdečního tepu či okysličení krve, senzory jsou na zadní straně. Monitoring SpO2 může probíhat po celý den automatizovaně. Dále neschází monitoring spánku, stresu či dechové cvičení.

Líbilo se nám sledování zdravotních funkcí

přesná GPS

spoustu sportovních režimů

Zhodnocení: hodinky do nepohody

CMF Watch Pro udělají dojem. Za velmi rozumné peníze nabídnou funkce, které rozhodně nelze považovat za standard. Zmínit musíme například podporu hovorů skrze propojené zařízení, GPS nebo Always-On, který podtrhuje už tak kvalitní AMOLED panel s opravdu vysokým rozlišením a skvělými pozorovacími úhly.

Pokud se zaměříme na ústupky, zmínit musíme chybějící automatickou regulaci jasu a chtělo by to i vyšší odolnost vůči vodě, do bazénu si tedy hodinky nevezmete. Aktuálně na našem trhu tyto hodinky dostupné nejsou, pokud však chcete hodinky rovnou, můžete využít například německý Amazon.

Konkurence

Pokud vás zajímá konkurence, zmínit musíme Redmi Wattch 4, které se prodávají za cenu okolo 2 tisíc korun. Oproti CMF nabídnou displej s automatickou regulací jasu, ale mírně nižším rozlišením. Odolnost vůči vodě je lepší než v případě CMF Watch Pro, mají také větší akumulátor, tedy i mírně delší výdrž. Stejně jako v případě CMF nechybí možnost vyřizovat hovory skrze propojené zařízení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Watch 4 Rozměry 47,6 × 41,1 × 10,5 mm , 31,5 g Displej AMOLED, 1,96" (390 × 450 px) Fotoaparát Procesor Paměť úložiště: ? , ne Akumulátor 470 mAh , doba nabíjení: 1:25 hodin

Pokud vám jde primárně o bezkontaktní platby a máte omezený rozpočet, vyplatí se popřemýšlet o Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Tento chytrý náramek totiž nabídne NFC a díky fintechu Curve/mBank/ČSOB můžete zpřístupnit i bezkontaktní platby. Další funkce jsou spíše základní, přesto jej využijete i jako základní fitness tracker. Náramek stojí cca 1 300 Kč.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC Rozměry 47,4 × 18,6 × 12,7 mm , 12,8 g Displej AMOLED, 1,56" (152 × 486 px) Fotoaparát Procesor Paměť RAM: 1 MB , úložiště: 16 MB , ne Akumulátor 125 mAh Kč

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz