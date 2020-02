Podvod, nebo grandiózní pokračování ohebného Escobar Foldu?

Bratr narkobarona Pabla Escobara, Robert, v prosinci minulého roku představil vlastní ohebný telefon s názvem Escobar Fold, který byl v podstatě pozlacenou verzí Royole FlexPai. Představení telefonu navíc Robert Escobar podpořil odvážným tvrzením, že má v plánu porazit Apple i Samsung – společnosti, jež podle něj na zákaznících pouze rýžují peníze, za které nenabízí adekvátní protihodnotu.

Pomineme-li zmínky o tom, že se k většině zákazníků, kteří si telefon objednali, Escobar Fold vůbec nedostal, vypadá Escobar Fold 2 poměrně zajímavě, a to hlavně, pokud vám padl do oka ohebný Samsung Galaxy Fold. Novinka s logem Escobar je totiž jeho kopií, což přiznává i sám výrobce. Možná vás překvapí rovněž cena 399 amerických dolarů, tedy zhruba 11 tisíc korun i s daní, což je s ohledem na cenu Foldu (v ČR 53 990 Kč) dost podezřelé. Podle informací CNET dokázal Escobar stlačit cenu díky výrobě součástek v „druhotných továrnách“ v Číně.

So been waiting for the escobar fold 1 since December and in the pictures is what I got. #EscobarFold1 pic.twitter.com/fbAWQkoKuy