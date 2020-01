Odkázaný na Galaxy Fold: jaké byly 4 týdny s ohebným telefonem?

Kontroverzní, milovaný i nepochopený. Takový je ohebný Samsug Galaxy Fold, jenž jsem mohl po dobu jednoho měsíce používat jako svůj primární telefon, a to včetně rušného období během veletrhu CES 2020. I přes již uveřejněnou podrobnou recenzi (kterou doporučuji k přečtení) jsem se rozhodl shrnout veškeré dojmy a praktické poznatky po měsíčním používání, které mohou usnadnit potenciálním zájemcům rozhodování, zda takto drahé zařízení koupit, či nikoliv. V článku se zaměřím na, podle mého názoru, tři klíčové oblasti.

Odolnost displeje – vydrží běžné používání?

Začněme hlavním tahákem Foldu, kterým není Snapdragon 855, ani šestice fotoaparátů, nýbrž ohebný displej. Před tím, než jsem dostal ohebný telefon od Samsungu na testování, jsem byl popravdě mírně skeptický, co se odolnosti plastového povrchu obrazovky týče. Asi mi také navíc dáte za pravdu, že s telefony nelze za všech okolností zacházet „jako v rukavičkách“.

Prvních několik dní jsem vzhledem k vysoké pořizovací ceně a faktu, že po mě budou testovat Fold i jiní, přistupoval k displeji i telefonu opravdu hodně opatrně. V praxi jsem se snažil ovládat displej vždy pouze bříškem prstu, aniž bych byť jen zavadil nehtem, a s mírnou nadsázkou lze říct, že jsem se raději ani nepřibližoval k ostrým předmětům, které by potenciálně mohly displej nějak poškodit. Po několika dnech velmi opatrného zacházení mě to samozřejmě omrzelo a k displeji jsem začal přistupovat běžnějším způsobem – stále opatrně, avšak už ne tak bedlivě. A výsledek?

Galaxy Fold mile překvapil. Po měsíci používání jsem displej precizně vyleštil mikrovláknem, abych spočítal, kolik škrábanců (menších i větších) na něm najdu. Dost mě překvapilo, že jsem na obrazovce nenašel žádné okem viditelné škrábance. Pro úplnost dodám, že jsem na displej nikdy netlačil, a to ani při otevírání. Samozřejmě je otázkou, jak bude obrazovka vypadat za půl roku nebo po ještě delším používání průměrně opatrného uživatele. Z mých měsíčních zkušeností však výsledek překonal má očekávání.

Konstrukce – pant vs. nečistoty

Často diskutovanou oblastí je pant, respektive samotná ohebná konstrukce. Ano, Samsung zapracoval na otvorech v oblasti pantu, které jsou nyní lépe chráněny před nečistotami, ale i tak se dovnitř můžou dostat smítka, které mohou způsobit fatální následky.

Přesně z tohoto důvodu jsem si během používání dával pozor, abych telefon nevkládal do kapsy od kalhot, ve kterých často nosím papírové kapesníky (které po sobě zanechávají určitý druh „prachu“). Fold jsem tak obvykle nosil (vzhledem k zimnímu období) v kapse od kabátu, která byla čistá. Na veletrhu CES, kdy máte v některých chvílích doslova plné ruce nejrůznějších gadgetů a zařízení, jsem si však musel občas Fold zákonitě někam odložit. Jelikož nebyl kabát potřeba, často jsem si telefon „odložil“ do zadní kapsy kalhot. Několikrát se mi stalo, že jsem musel po vytažení Foldu telefon čistit od prachu, případně jiných nečistot typických pro kapsy. Největší koncentrace nečistot byla právě v oblasti pantu, nikdy se však nedostaly přímo do pantu, což usuzuji z nezměněné funkčnosti otevíracího/zavíracího mechanismu. Na základě dlouhodobějšího používání mohu konstatovat, že nosit telefon v kapse od kalhot není problém – za předpokladu, že není nějak nadměrně znečištěná.

Nezměnily se ani vlastnosti pantu, respektive pocit z otevírání/zavírání. Tuhost se subjektivně mírně zmenšila, ale těžko objektivně posuzovat, neboť jsem vedle sebe nikdy neměl mnou testovaný Fold (po měsíci užívání) a další zcela nový Fold. Lidově by se dalo říct, že se pant „rozchodil“ a tuhost byla ideální.

Produktivita – více oken, více možností

Jednou z největších předností ohebného displeje Foldu a takřka čtvercového poměru stran 4:3 je možnost pohodlně pracovat s více otevřenými okny najednou – počet je limitován na tři aplikace, nepočítáme-li plovoucí okna aplikací, kterých může být otevřených i více. V praxi tak můžete mít otevřenou například aplikaci určenou pro psaní poznámek, YouTube a k tomu internetový prohlížeč. Pokud se díváte na YouTube, můžete najednou pohodlně sledovat video a číst si komentáře pod ním (nebo na ně rovnou odepisovat). Velkou výhodou je samozřejmě prohlížení map na velkém displeji, kdy díky velikosti obrazovky jednoduše vidíte více. V neposlední řadě zmíním hraní her, pro které je Galaxy Fold jako zrozený (doporučuji vyzkoušet na vlastní kůži) a dovolím si tvrdit, že nadchne i ty, kteří na telefonu běžně nehrají. Sledování videí je pochopitelně také diametrálně odlišný zážitek ve srovnání s tím, na co jste zvyklí z klasických smartphonů.

Samsung Galaxy Fold (RECENZE) - Vše o ohebném telefonu

Závěrem bych rád uvedl svůj osobní názor. Často přehnané obavy (mnohdy uživatelů, kteří tento telefon nikdy nedrželi, natož jej používali) o spolehlivost či kvalitu konstrukce jsou neopodstatněné. Z měsíčního používání jsem nabyl dojmu, že se Samsung poučil z „prvního pokusu“ a na trh přinesl kvalitně zpracované zařízení. Jinými slovy, pokud se budete k Foldu chovat alespoň trochu slušně, nemusíte se obávat nějakých problémů. Pokud vás o mobilu cokoliv zajímá, neváhejte se zeptat v komentářích pod článkem. Bude-li to možné, rád váš dotaz zodpovím.