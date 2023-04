Klávesnice SwiftKey dostane schopnosti AI z Bingu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Microsoft původně nasadil schopnosti umělé inteligence z ChatGPT ve svém vyhledávači Bing a navázal na to celou další řadou produktů. S „inteligentním“ chatbotem si tak můžete povídat například prostřednictvím Skypu. Nově se rozšíření dočká i softwarová klávesnice SwiftKey. Láká na to CEO projektu ve svém příspěvku na sociální síti.

Did we just add major AI functionality to @SwiftKey? Slowly rolling out. Get yourself onto the Beta channel to taste the future. — Pedram Rezaei (@pedram_re) April 6, 2023

Pokud tuto klávesnici používáte, počkejte si na patřičnou aktualizaci, jejíž příchod můžete uspíšit přihlášením do beta programu. Pak po otevření klávesnice SwiftKey uvidíte v horním řádku tlačítko Bing. Když na něj kliknete, dostanete se k možnosti vyhledávání, které funguje podobě jako na vyhledávači Bing. Nemusíte se omezovat pouze na vyhledávání, ale požádat chatbota i o pomoc s formulací odpovědi nebo úpravou jejího stylu. To znamená, že budete mít k dispozici všechny vymoženosti chatbota s umělou inteligencí, aniž byste se museli přepínat do jiných aplikací.

Vedle toho má AI pro klávesnici SwiftKey některé speciální funkce. Jedna z nich se jmenuje „Tón“ a umožní vám upravit styl vaší odpovědi. Někdy se obáváme, jak naše slova osloví ostatní, tento nástroj vám pomůže zdokonalit přesně to, co chcete říct. Udělá to tak, že vezme to, co jste již napsali, a zkusí různé způsoby, jak formulovat to, co chcete říct. Nejedná se o unikátní funkci pouze pro SwiftKey, ale časem by měla být implementována do celé řady služeb Microsoftu.