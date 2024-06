Podívejte se, jak funguje nové posílání satelitních zpráv od Applu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Podpora satelitní komunikace skrze smartphony je s námi již nějaký ten pátek, ačkoliv je nutné zmínit, že až doposud se jednalo o využití satelitů v kontextu nouzového volání o pomoc na místech, kde není k dispozici běžný signál. Kromě iPhonů se k satelitní konektivitě u komerčně dostupných smartphonů přidal například také Huawei, ačkoliv je využitelnost limitována na území Číny. V rámci WWDC 2024 však Apple uvedl vcelku zajímavou novinku, která dá satelitní komunikaci ve smartphonech nový rozměr, neboť umožňuje vyslat nejen signál SOS, ale také běžně komunikovat skrze textové zprávy, emoji a reakce na zprávy. Jak přesně novinka v rámci systému iOS 18 funguje, se rozhodl vyzkoušet redaktor serveru CNET v přiloženém videu.

Posílání textových zpráv skrze satelitní konektivitu funguje na stejném principu jako satelitní SOS, telefon je tak nutné mít patřičně namířený na aktuálně dostupný satelit. V tuto chvíli pomůže rozhrání iPhonu, které uživateli ukazuje, jakým směrem se má i s telefonem natočit, aby byl iPhone ve spojení se satelitem. Kromě posílání zpráv (a samozřejmě také funkce SOS) lze satelitní konektivitu vyžít rovněž k funkci Find My (Najít) pro sdělení polohy blízkým či asistenci na cestách v případě poruchy vozidla mimo dosah mobilního signálu. Jakmile je telefon připojen k satelitům zhruba 1 300 km nad telefonem (i z tohoto důvodu je skutečně jedno, zda se někdo pokusí natáhnout ruku pro lepší připojení apod.), je možné posílat zprávy standardním způsobem, a to nejen text, ale také reagovat na zprávy či posílat emoji. Zpráva je odeslána k satelitu, dále se dostane do centra určeného pro přeposílání zpráv a nakonec ke koncovému příjemci. Důležité je v tomto kontextu zmínit, že právy (iMessage) mají stále end-to-end šifrování. Pokud je nutné se v průběhu chatování s telefonem pohnout kvůli změně pozice satelitu, uživatel je na to opět upozorněn a je potřeba se tímto směrem otočit.

Zástupce Applu se v přiloženém videu chlubí tím, že museli vytvořit speciální protokol s end-to-end zabezpečením tak, aby byl datový tok (pakety) co nejmenší. Podporovány jsou rovněž SMS, které mají rovněž malý datový tok, jak uvádí zástupce Applu, RCS však prozatím používal nelze, i když iOS 18 tuto novinku přináší. Nová funkce je dostupná všem majitelům iPhonů 14 a iPhonů 15 v rámci iOS 18 a stejně jako satelitní SOS bude na začátku k dispozici výlučně na území USA, přičemž se později rozšíří i jinam. Na závěr videa redaktor popisuje dojmy z používání, kdy podle něj vše funguje jako standardní posílání zpráv s tou výjimkou, že občas trvalo zaslání 5 až 10 sekund, jindy však bylo okamžité.