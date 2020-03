Podcasty Google mění vzhled a dorazily i k uživatelům iOS

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Oblíbenou kratochvílí posledních několika let se staly podcasty, které vydává již nespočet českých osobností. Do aktuální neklidné doby přichází příjemná zpráva pro uživatele iOS. Vlastní aplikaci věnující se podcastům totiž má i Google, který ji pro Android vydal již v červnu 2018. Majitelé zařízení od Applu však měli doposud buď smůlu, nebo museli využívat webové rozhraní.

Podcasty Google pro iOS

To se však tento týden změnilo, neboť byla vydána oficiální aplikace pro iOS, kterou si samozřejmě standardně stáhnete z App Store. V souvislosti s tím se Google rozhodl i lehce přepracovat vzhled aplikace, která se na hlavní obrazovce dělí do tří karet, nebo chcete-li záložek. První je jakýmsi domovem všech vašich předplacených či sledovaných podcastů. Druhá vás vrhne do světa prozkoumávání nových podcastů, které se zpravidla filtrují dle vašich preferencí z dřívějšího poslechu. Poslední karta Aktivita se dělí do dalších záložek. Najdete zde stahování, vaší frontu nebo například historii poslechu.

V nastavení si můžete nastavit automatické stahování oblíbených podcastů a přepracována byla i obrazovka samotného přehrávání. Snadno si lze upravit rychlost přehrávání, automatické ztišování ke konci nebo automatické vypnutí po předem nastaveném časovém úseku, případně po konci přehrávání aktuální epizody podcastu. Zbývá doplnit, že změna vzhledu zamíří i do aplikace pro Android. V tuto chvíli však na našich redakčních kouscích k dispozici nebyla.

Stáhnout Podcasty Google