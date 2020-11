Plány Microsoftu? Možná přinese Android aplikace do Windows 10

Fotografie: Microsoft

Microsoft nadále přemýšlí, jak více zatraktivnit systém Windows 10, a to zejména z hlediska uživatelů mobilních zařízení. Jak všichni dobře víme, snahy amerického softwarového giganta na produkci vlastního mobilního operačního systému v posledních letech několikrát ztroskotaly, Microsoft se tak spíše soustředí na spolupráci s Androidem. Možné velké změny bychom se mohli dočkat v průběhu roku 2021.

Zac Bowden z windowcentral.com uvádí, že by se v příštím roce mohly aplikace psané pro Android objevit také ve Windows 10, konkrétně údajně přímo v obchodě Windows Store. Pokud by došlo k potvrzení, Microsoft by nepřišel s ničím vyloženě přelomovým, Android aplikace lze ve Windows 10 spustit i nyní, avšak jen méně pohodlně přes emulátory.

Nezodpovězenými otázkami zůstává, jak by to celé Microsoft vymyslel a zda se například zvažuje i podpora Google služeb, které jsou často podmínkou pro korektní fungování aplikací, jako je Gmail či Uber. Nativní podpora Android aplikací ve Windows 10 by však byla jistě vítanou novinkou a adekvátní odpovědí Microsoftu na novinky v macOS, který v kombinaci s procesorem M1 zvládá spouštět aplikace psané pro iOS.