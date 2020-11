Nejnovější přírůstek do řady Surface má oslovit zákazníky, kteří hledají snadno přenosné zařízení jako Surface Pro, avšak pevně spojené s povedenou klávesnicí a dlouhou výdrží. Dokáže vše zmíněné naplnit nový Surface Laptop Go?

Pokud hledáte opravdu kompaktní notebook s dotykovým displejem, tady jste na správné adrese. Microsoft Surface Laptop Go navíc disponuje desátou generací procesorů Intel Core i5, praktickou čtečkou otisků prstů a dlouhou výdrží. Dojmy z jeho používání jsem popsal v této recenzi.

Microsoft Surface Laptop Go – videorecenze

Technické parametry Microsoft Surface Laptop Go Kompletní specifikace Konstrukce 205,7 × 278,2 × 15,7 mm , 1 110 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 12,4" (1 536 × 1 024 px) Chipset Paměť disk: ? ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 2× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: ?, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Windows 10 Akumulátor ? Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost říjen 2020, 27 990 Kč

Obsah balení: nutný základ

Po rozbalení bílé krabice najdete bezpečně uložený Surface Laptop Go s napájecím adaptérem a základními příručkami. Nic dalšího zde již není, na druhou stranu obdržíte vše důležité.

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

Konstrukční zpracování: malý sympaťák

Surface Laptop Go je, co se designu týče, v podstatě zmenšenou verzí Surface Booku. Těšit se můžete na prémiově vypadající notebook zpracovaný z hliníku o hmotnosti pouhého 1,1 kilogramu. Díky tomu se novinka snadno vejde i do tenké tašky. Zároveň se pohodlně přenáší pouze v jedné ruce, a to i v otevřeném stavu.

Design je velmi minimalistický, takže nepočítejte s nějakými výraznými prvky, které by se snažily šokovat nebo na sebe zbytečně upozornit. Decentní logo výrobce, v mém případě stříbrné barevné provedení i nenápadné konektory představují nenucenou eleganci a přiznám se, že mně osobně se Laptop Go hodně líbí.

Konektorová výbava čítá jedno USB-C (standard 3.1 Gen 2 s PD 3.0), jedno stále praktické USB-A (rovněž 3.1 Gen 2), 3,5mm jack a proprietární Surface konektor. Počet portů mi během používání zcela dostačoval, pochopitelně jej vždy můžete rozšířit připojením hubu.

Klávesnice má příjemnou odezvu, rozestupy i zdvih.

Kloub mezi základnou a víkem displeje má ideální tuhost a přestože úhel rozevření ani zdaleka nepatří k největším, vcelku pohodlně se mi na počítači pracovalo i ve chvíli, kdy jsem jej měl položený na kolenou. Klávesnice se s ohledem na rozměry zařízení rozprostírá na zmenšené ploše, na druhou stranu musím přiznat, že si s tím výrobce poradil velmi dobře, díky čemuž vás nebudou bolet prsty ani při delším psaní. Klávesy jsou navíc pěkně tiché, takže nebudete při psaní rušit své okolí, nabízí bílé podsvícení a také bezproblémové rozestupy i zdvih.

Na celou obrazovku

Stejně tak mi nezbývá než pět chválu na touchpad, který je skleněný, díky čemuž po něm prst pěkně klouže. Podporuje také různá gesta a nabízí dostatečně rychlou reakci na každý váš pohyb. V neposlední řadě také zmíním vypínací tlačítko, v němž najdeme rovněž čtečku otisků prstů. Ta představuje jediný biometrický způsob rozpoznání uživatele a funguje velmi spolehlivě. Naskenování prstu je otázkou chvilky a poté jej místo zadávání kódů a hesel stačí letmo přiložit na klávesu. Samotnou klávesu navíc lemuje efektní bílé podsvícení.