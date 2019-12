Telefonní hovory ze smartphonu nově vyřídíte skrze počítač s Windows 10

Elegantní propojení systémů Android a Windows, přesně o to se již nějaký čas snaží samotný Microsoft prostřednictvím aplikace Your Phone. Pakliže si ji nainstalujete jak do svého telefonu, tak do počítače s Windows 10, můžete skrze počítač ovládat váš telefon, vyřizovat notifikace nebo SMS zprávy. Nejnovější aktualizace pak přináší schopnost obsluhovat klasické hlasové hovory. Postačí mít jen nejnovější verze obou aplikací.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71