Huawei Watch GT Cyber mohou vypadat díky unikátní konstrukci každý den úplně jinak

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pro milovníky modulárních řešení, které je v oblasti chytrých hodinek stále spíše ojedinělé, ukázal Huawei na veletrhu MWC 2023 netradiční model Huawei Watch GT Cyber.

Nový den, nový vzhled

Dnes již naprostým standardem u alespoň trochu dražších chytrých hodinek je možnost vyměnitelného řemínku (obvykle o standardizované šířce uchycení 22 či 20 milimetrů), tím však také možnosti uživatelské „kustomizace“ končí. Dojem z hodinek může samozřejmě ovlivnit také zvolená tapeta či styl ciferníku, ovšem samotné pouzdro, které se na designu hodinek významně podílí, nijak upravovat nelze.

Právě tuto vlastnost (pro inženýry Huawei evidentně spíše neduh), řeší model Huawei Watch GT Cyber, jenž má s trochou nadsázky podobu kapesních hodinek, kterým chybí snad jen řetízek a výklopné víko. Kruciální část hodinek, kterou je displej, pouzdro s tlačítkem a spodní strana, pod níž jsou umístěny různé zdravotní senzory, se jednoduše nacvakne do krytu pouzdra s řemínkem a kompletně se tak změní vzhled hodinek.

Na stánku Huawei jsme si mohli vyzkoušet hned několik těchto „outfitů“ pro hodinky, které je extrémně snadné nasadit a poté hodinky běžným způsobem používat. Zajištěna je rovněž zvýšená odolnost dle IP68, stejně tak neschází skvěle vypadající 1,32" OLED displej s vysokým jasem a jemností 352 PPI. Důležitým ovládacím (a částečně samozřejmě i designovým) prvkem je pak otočná korunka. Jejím dvojstiskem lze spustit menu s výběrem různých aplikací, přičemž jsme si mohli prohlédnout nejnovější verzi operačního systému HarmonyOS, kterou jsme doposud nemohli jinde zahlédnout.

Kdy se podívají k nám?

Huawei Wach GT Cyber, jakkoliv se jedná o zajímavé chytré hodinky, v tuto chvíli bohužel nemají žádnou stanovenou dostupnost pro český trh. Dostupné jsou v současnosti pouze v Číně, pozitivní však je, že je výrobce údajně hodlá přinést také do Evropy, kde by se v přepočtu mohly prodávat zhruba za 5 až 6 tisíc korun. Jednotlivé řemínky (s pouzdrem) by se pak mohly nabízet s cenou nepřesahující tisíc korun. Do komentářů nám můžete napsat, jak se vám takovéto řešení líbí.