Přestože slyšíme kouzelné slůvko „AI“ téměř na každém kroku, systémová implementace umělé inteligence do smartphonů má stále mezery. Apple jako tradičně vyčkává a hraje na jistotu, což je i důvod, proč se (převážně z legislativních důvodů) prozatím nedočkáme AI (neboli Apple Intelligence) u nás v Evropě. Značky jako Xiaomi a Motorola se chlubí implementací Google Gemini a Samsung spoléhá na Galaxy AI, tedy soubor různých funkcí, které jsou k dispozici uživatelům vybraných smartphonů (chvalitebné je v tomto ohledu rozhodnutí Galaxy AI rozšířit také do řady Galaxy A). Využití umělé inteligence pochopitelně najdeme také u smartphonů Pixel od Googlu, u nichž jsem si v průběhu tohoto týdne všiml jedné zajímavé novinky, která českého uživatele rozhodně potěší.

Změny probíhají potichu a často si jich všimnete náhodou

S nástupem AI v rámci mobilních telefonů je populární více než kdy jindy provádět aktualizace na straně serveru, které nevyžadují klasickou aktualizaci aplikace, například skrze Obchod Play. To s sebou přináší také fakt, že si leckdy nových funkcí nevšimnete do doby, než zkusíte danou aplikaci (a danou funkcionalitu) použít. V mém případě se jednalo o aplikaci Diktafon, kterou vcelku běžně používám pro záznam prezentací, aby mi neunikly některé detaily, které se v powerpointové prezentaci nenacházejí.

Standardně jsem tedy spustil záznam zvuku, nahrál prezentaci a poté si všiml nové možnosti přepsat záznam do českého jazyka. U konkrétního záznamu aplikace automaticky rozpoznala, že se jedná o český jazyk, a nabídla mi hlasový záznam přepsat. To probíhá mimo zařízení na serverech Googlu, na což aplikace předem upozorňuje. V nabídce „Jazyk přepisu“ přitom český jazyk v tuto chvíli dostupný není.

Výsledek jsem následně zreplikoval u jiné, kratší, přibližně dvouminutové nahrávky. Pro zajímavost má v takovém případě přepis, respektive data, která telefon odešle na servery kvůli přepisu, velikost zhruba 800 kB. Výsledek přikládám níže a můžete jej porovnat s článkem na fZone.cz (viz odkaz). Jak vidno, kvalita přepisu je na špičkové úrovni a problémy AI (vcelku logicky) dělají až některé názvy technologií a funkcionalit vymyšlené samotným výrobcem.

Přepis z aplikace Diktafon bez úprav

Ačkoliv jsou robotické vysavače s námi již několik let a postupem času se kromě vysávání naučili také vytírat a sami se postarat o vyprázdnění odpadní nádobky, kterou některé modely řeší nasátím do stanice mnoho z nich jsi stále neumí příliš dobře poradit s překážkami. Jedná se zpravidla o Prahy. Avšak výrobce roborock myslí i na náročnější situace. Roborock Krev je proto opatřen speciálními nožičkami, které jej dokáží nadzvednout až o 40 mm, takže by mu neměli dělat problém zmíněné Prahy, ale například ani koberce s vysokým vláknem šplhání do schodů, zatím není parketou tohoto modelu, ale evidentní, že se výrobci snaží vymýšlet nové způsoby jak problém s překonáváním výraznějších výškových překážek minimalizovat krém je dále vybaven multifunkčním dokem, který obsahuje dvě velké nádobky duálním proti zamotávání systémem válečku a také úctyhodným sacím výkonem 18500.

Pascalů speciální nožičky s označením adaptive a schopností robota nadzvednout si můžete prohlédnout efekt ještě jednou. Speciální nožičky s označením adaptive a schopnosti robota nadzvednout si. Ostatně můžete sami prohlédnout robot tentokrát efektně tančit do rytmu hudby výhoda možnosti zvýšit výšku spočívá nejen v tom, že se dostane na místa, kam se například dříve jiné robotické vysavače kvůli vysokému Prahu nedostali.

Ale také se vymotá se situací, kdy zkrátka někde u V přepracovaný Systém kartáčů se skládá ze dvou kratších kartáčů se spirálovitým tvarem a menšími kartáčky, aby se mohl robot vypořádat s překážkami je samozřejmě přítomná také umělá inteligence, která mu pomáhá vyhýbat se různým objektům jedinou zjevnou Nevýhodou nového vysavače je snad jen ambiciózní cena 1499 EUR, tedy v přepočtu zhruba 38000 Kč.