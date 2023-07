Pixely jsou dvojkou na důležitém asijském trhu. Uhodnete, na kterém?

Smartphony Pixel mají navzdory vychvalovaným fotoschopnostem a obvykle i rozumnému poměru cena/výkon (který je však tak trochu diskutabilní u nejnovějšího Foldu) stále omezenou dostupnost na vybraných trzích. Mezi nimi je bohužel i ten náš, kde se telefony od Googlu oficiálně neprodávají, ačkoliv jsme se nedávno dočkali alespoň zprovoznění 5G. Jinak je tomu však v Japonsku, kde jsou podle průzkumu společnosti Counterpoint Research velmi oblíbené a během prvního čtvrtletí letošního roku zaznamenaly masivní nárůst prodejů. Ten je dokonce natolik významný, že jsou telefony Pixel v tuto chvíli dvojkou na japonském trhu (ihned po Applu), což je v řeči čísel 67% meziroční nárůst.

Google reached its highest-ever monthly sales share in Japan in May. Strong launch sales of the new Pixel 7a, improved distribution strategy & device availability and promotional activity drove growth.



From Counterpoint's Market Pulse service pic.twitter.com/y4eEQ6oto7