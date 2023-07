Apple iPhone 15 Pro Max má mezigeneračně zdražit. Jaký k tomu bude důvod?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Zřejmě už v příštím měsíci bude zahájena sériová výroba iPhonů 15 a Jeff Pu z Haitong International Tech Research pro macrumors.com uvedl, že Apple by mohl prodat 83 miliónů kusů nových modelů do konce letošního roku, což by znamenalo 12% nárůst ve srovnání s řadou 14.

Analytik dále nastínil, že cena vrcholného iPhonu 15 Pro Max by měla meziročně narůst. Připomeňme, že na českém trhu startoval iPhone 14 Pro Max na 36 990 Kč, z čehož vyplývá, že nástupce se jen možná dostane v základní verzi pod hranici 40 tisíc korun. Důvodem mají být exkluzivní funkce, které by jiné verze iPhonů 15 neměly mít, a to ani varianta 15 Pro. Očekává se totiž, že Apple model iPhone 15 Pro Max vybaví periskopovým objektivem, který výrazně rozšíří možnosti optického zoomu.

Je možné, že dojde ještě k dalším odlišnostem, čímž by se vrcholný model výrazněji vzdálil verzi Pro. Doposud přitom platilo, že výbava byla stejná a lišil se především displej a baterie. V tuto chvíli není znám přesný termín odhalení, ale lze předpokládat, že Apple ponechá tradiční zářijový termín premiéry.