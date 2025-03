České hotely jsou terčem phishingových útoků. Jak se lze bránit?

Fotografie: unsplash.com

Útočníci se dle Microsoftu, který patří mezi přední lídry v oblasti kybernetické bezpečnosti, zaměřují na zaměstnance hotelů, kteří pracují s Booking.com, a snaží se získat přístup k jejich účtům, aby kradli data, prováděli finanční podvody a šířili nebezpečný malware.

Phishingové kampaně často začínají rozesíláním podvodných e-mailů, které se tváří jako oficiální zprávy od Booking.com. Tyto e-maily obvykle obsahují urgentní výzvy k akci, jako například ověření účtu, aktualizaci údajů nebo reakci na stížnost zákazníka. Cílem je nalákat oběti na falešné webové stránky, které vypadají jako Booking.com, a získat jejich přihlašovací údaje.

Technika, která tyto útoky využívá se nazývá ClickFix. Spočívá v tom, že se snaží oběti přimět ke kopírování a vkládání příkazů do příkazového řádku. Tento postup vede k automatické instalaci malwaru do počítače oběti. I když se jedná o globální kampaň, je důležité upozornit české uživatele, že se mohou stát obětí tohoto podvodu, a proto by měli být obzvláště opatrní.

„Ochrana zákazníků a partnerů před kybernetickými hrozbami je pro Microsoft dlouhodobou prioritou, kterou si udržuje i do budoucna. Proto aktivně monitorujeme a analyzujeme phishingové kampaně, jako je tato, a poskytujeme hoteliérům a poskytovatelům ubytování nástroje a informace, které potřebují k ochraně svých dat a systémů,“ říká Michal Stachník, Country Manager Microsoftu za Českou republiku a Slovensko.

Jak se v tomto případě správně bránit a chránit?