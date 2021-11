Patent Samsungu ukazuje, že možná chystá konkurenta pro Surface Duo

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Svět po dekádě stagnace a plochých telefonů bez nápadu pobláznily ohebné displeje a další zajímavé konstrukce. Zatímco Samsung se vydal progresivní cestou ohebných displejů a vypadá to, že se mu tento tah začíná vyplácet, Microsoft pro svůj návrat do světa telefonů použil šalamounské řešení. Jeho Surface Duo a Surface Duo 2 se také skládají, ale v pantu zůstává mezi dvěma displeji mezera. I když to na nějaký masový úspěch zatím nevypadá, Microsoft rozhodně zaujal tím, že se tento koncept snaží zaměřit na pracovní nasazení.

Toho je si vědom i Samsung, který se nejspíše bude snažit obsadit i tento segment trhu. Objevené patenty, podle kterých připravil letsgodigital.org rendery, ukazují záměr Samsungu až nápadně podobný telefonům od Microsoftu.

Novinka by tak mohla nabídnout větší displeje, než mají současné Foldy. Na rozdíl od nich ale jeho pant nevede svisle, ale horizontálně jako u menšího Flipu. A protože zde nebude skrze pant na ohnutý displej vidět, mohl by Samsung přidat ještě velký externí displej.

Všichni se shodují, že postupné zvětšování displejů bude hrát prim i u jejich ohebných variant. Tuto možnost může jednou řešit vícenásobné skládání nebo rolování, ale než budou tyto schopnosti technologicky dostupné, může Samsung sáhnout po tomto mezistupni vývoje.