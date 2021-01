Ohebný iPhone by mohl disponovat odepínatelnou kamerou

Fotografie: Letsgodigital

Apple si u amerického patentového úřadu (U. S. Patent and Trademark Office) zažádal o schválení nového patentu na další ohebné zařízení, které je konstrukcí podobné véčku Galaxy Z Flip nebo „žiletce“ Motorole Razr.

Apple seeks patent for a camera system that would be designed for use on a foldable iPhone https://t.co/rGWG8KluGM — PhoneArena (@PhoneArena) January 26, 2021

Na rozdíl od Galaxy Z Foldu nebo třeba Royole FlexPai májí v tomto případě hrát prim co nejmenší rozměry ve složeném stavu, díky čemuž se zařízení pohodlně vejde do kapsy. V popisu patentu se cupertinský výrobce dále zmiňuje o fotomodulu, který by mělo být možné připojit (ať už bezdrátově či drátově) na různá místa telefonu, tudíž by mohli uživatelé přijít s různými kreativními nápady, jak fotoaparáty využít. Podle nejnovějších informací bychom se mohli dočkat prvního ohebného iPhonu v průběhu příštího roku.