Patent Applu ukazuje AirPods, která se nestrkají do uší

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sluchátka jsou bezesporu skvělá věc. Můžete si díky nim vychutnat hudbu, aniž byste obtěžovali svoje okolí a díky funkci aktivního potlačení okolního hluku to je zážitek i na jinak rušných místech. Jenže každá mince má dvě strany: když si chcete s někým promluvit, musíte vytahovat sluchátka z uší a při pohybu na rušných městských ulicí to může být dokonce nebezpečné. Proto se mezi výrobci objevují nápady na sluchátka, která vás od okolí neizolují, jako je například tento futuristický kousek od Sony.

Podobným směrem se ubírá i uvažování inženýrů v Applu, alespoň to naznačuje patent zveřejněný na stránkách Amerického úřadu pro patenty a ochranné známky. Jeho název „Nositelné zařízení se směrovým zvukem“ jako obvykle moc nenapoví, ale z nákresů je hned patrné, jakým způsobem chce Apple daný problém řešit.

Nejde totiž o sluchátka v pravém slova smyslu, ale spíše o límec na krk se směrovými reproduktory. Na první pohled to vypadá podobně jako již existující sluchátka od Sony, ale podle patentu je zde unikátní systém reproduktorů, který nasměruje zvuk k vašim uším, aniž by při tom rušil někoho v okolí. Zjednodušeně řečeno to má fungovat na principu směrového mikrofonu, ale opačně. Jestli a kdy se ale něco takového dostane do prodeje, to je otázka, stejně jako u kteréhokoli jiného patentu.