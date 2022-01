Oppo vidí budoucnost v druhém displeji na zádech telefonu

Fotografie: Oppo

Čínský výrobce Oppo má v posledních měsících slušně našlápnuto. Nejprve všechny překvapil propracovaným přístrojem se skládacím displejem Find N a vedle přímého souboje s konkurencí se snaží posunovat hranice i jinak, například .

Obvykle však platí, že nejjednodušší řešení bývá obvykle nejlepší. Což by mohlo platit i o jednom z velkých problémů poslední doby – jak co nejlépe využít čelní plochu displeje. Vedle nejrůznějších průstřelů a výřezů se objevují i netradiční výsuvná nebo otočná řešení, ale možná nakonec bude nejlepší přestěhovat na záda displej, respektive jeho zmenšeného sourozence. Přesně tak to ukazuje patent, na který upozornil letsgodigital.org.

Zvolená řešení nevypadají z estetického hlediska vůbec špatně.

Je z něj patrné, že umístění displeje na zadní stěnu lze provést několika způsoby. Všechny zřejmě ocení milovníci selfie a vlogů, horší to bude s videohovory. Nicméně takový displej na zádech lze dobře využít i jinak, například k zobrazování notifikací. To ostatně předvedlo už Xiaomi Mi 11 nebo dnes už skoro zapomenutý Yota Phone, jehož druhá zobrazovací jednotka používá technologii elektronického inkoustu.